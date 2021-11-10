Александр Лукашенко дал интервью военному эксперту Игорю Коротченко

Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации. Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире - напряженности на западных рубежах, ситуации в Украине, растущем геополитическом противостоянии.

Также Александр Лукашенко рассказал о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов. Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси: анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму. Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса Беларуси, сотрудничестве с Россией. Александр Лукашенко ответил и на ряд личных вопросов, в том числе рассказал, как предпочитает проводить свободное время и поддерживать здоровый образ жизни.