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Александр Лукашенко дал ученикам совет: получать в школе максимум знаний
Сегодня понедельник, 2 сентября, а это значит, что новый учебный год стартовал, и в школах по всей Беларуси прошли торжественные линейки. Для столичной же школы № 93 праздником знаний открылся не только очередной сентябрь, но и началась история самого учебного заведения.
Президент убежден, что учебный процесс должен проходить по формуле 75 на 25, где 75 % - это знания, полученные в школе
Причем, посетил его сегодня Президент Беларуси. Александр Лукашенко дал ученикам совет: получать в школе максимум знаний. Ведь залог успешного будущего - это усердие и прилежность. Несмотря на праздничное настроение, не обошли стороной и насущные проблемы. Особое внимание, убежден Глава государства, теперь необходимо обратить на порядок. Александр Лукашенко констатировал, что дисциплина в школе сильно упала, ее вернуть поручено министру образования, губернаторам и мэру Минска. Вместе с тем недопустимо перегружать школьников. Президент убежден, что учебный процесс должен проходить по формуле 75 на 25, где 75 % - это знания, полученные в школе. Образовательный процесс в Беларуси постоянно совершенствуют: более современными стали учебники и методики преподавания. Но многое зависит от того, насколько на результат нацелены сами ученики.
Президент открыл школу № 93 г. Минска
После слов напутствия ученикам, их родителям и педагогам Александр Лукашенко торжественно вручил символические ключи директору школы. Затем вместе с ней и главой города перерезали красную ленточку. Школьный звонок от первоклассника символизировал начало учебного года.
А. Лукашенко провел для старшеклассников первый урок
В этом году за парты в 93-й школе сели около 900 ребят. В первый учебный год здесь сформированы пять первых классов. Праздник знаний особо запомнится не только первоклассникам и их родителям, но и десятиклассникам. Для них Александр Лукашенко лично провел первый урок. Ученики обменялись мнениями об учебе, о выборе будущей профессии и о занятиях спортом. И, конечно, не могли отпустить Главу государства без совместного фото.
Президент лично осмотрел новую школу
Президент ознакомился с возможностями новой школы. Здесь созданы все условия, чтобы получить достойное среднее образование. Два просторных спортивных зала, где есть даже трибуны для зрителей, тренажерный и хореографический залы, учебно-тренировочный тир и два бассейна. Оснащены новейшей техникой кабинеты труда, расположенные в отдельном модуле. Изучая ассортимент блюд школьной столовой, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и отечественных продуктов. При этом питание всех детей должно быть организовано на высоком уровне и на равных условиях.
Подробности сегодня в "Панораме".
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