Александр Лукашенко: Главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост

В Беларуси новый состав правительства. Президент Александр Лукашенко накануне провел совещание, на котором были названы все ключевые фамилии. Премьер-министром стал Роман Головченко. До настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Определен и ряд других должностей в Совете Министров - все они крепкие профессионалы с серьезным опытом управления. В ходе совещания Глава государства обозначил основные задачи и приоритеты, которые стоят перед страной, ориентировал всех на интенсивную работу для преодоления современных трудностей. Нельзя допустить падения экономики и уровня жизни людей.



В ходе разговора с новым составом правительства Александр Лукашенко был верен себе и затронул наиболее актуальные темы государственной повестки - вплоть до нюансов избирательной кампании.



