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Александр Лукашенко готов дать интервью американскому каналу CNN
Более 8 часов открытого диалога по самым острым вопросам внутренней и внешней политики. Большой разговор с Президентом собрал почти три сотни представителей общественности, экспертного и медийного сообщества из 12 стран. Обновление Конституции, ситуация на границе с Литвой, отношения в целом с соседями и еще десятки важнейших тем! Единственный антидот против информационного яда, который обрушился на Беларусь за год после выборов, -это только правда.
Президент ответил на санкционную риторику Запада
И такой правдой Президент ответил и на санкционную риторику Запада. Отдельным политикам рекомендовано больше думать перед принятием решений.
Часть вопросов участников встречи касалась геополитики, современных сценариев цветных революций, а также событий, которые произошли в Беларуси после президентских выборов.Александр Лукашенко ответил на все, при этом согласился дать интервью CNN при условии эфира "без купюр и вырезаний" и задал сам вопрос американцам.
Отдельные вопросы по событиям августа 2020-го, прозвучавшие от американских журналистов, вызвали бурное обсуждение в зале. Свое мнение, подкрепляя фактами и оперативными съемками, пытались донести им представители белорусских СМИ. На встрече были также моменты, где Президент тут же давал поручение разобраться в ситуации.
П
Например, отвечая на вопрос нашей коллеги Ксении Лебедовой о гражданстве для переселенцев из Украины Президент поручил поставить точку уже до конца года. Разговор получился насыщенным и разноплановым. Спрашивали и о предателях, и прошлогодних, якобы мирных протестах и кто, по мнению Александра Лукашенко, будет следующим Президентом Беларуси.Откровенно, эмоционально и максимально открыто. 18 медиаресурсов вели прямую трансляцию "Большого разговора".
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