Александр Лукашенко и Армен Саркисян отметили: дружба между республиками крепка

Взаимодействие Беларуси и Армении в рамках ЕАЭС и двусторонние отношения между Минском и Ереваном обсудили по телефону Александр Лукашенко и Никол Пашинян



Премьер-министр закавказской республики поздравил нашего Президента с успешным проведением II Европейских игр, а также с предстоящим Днем Независимости. Кстати, более детально вопросы экономической интеграции лидеры обсудят в расширенном составе 1 октября в Ереване на саммите ЕАЭС.



О том, что Беларусь и Армения говорят на равных и без закрытых тем, обсудили сегодня и во Дворце Независимости. В формате тет-а-тет Александр Лукашенко и президент восточной республики Армен Саркисян еще раз отметили: дружба между республиками крепка. А это хороший плацдарм для экономического роста.



Товарооборот в паре Минск - Ереван за 2018 год приблизился к отметке в 50 миллионов долларов.

Не так уж и много, но только за предыдущие 6 месяцев скакнул на треть. Мы продаем в Армению шины, масло, молоко, технику, а в дальнейшем наладим и экспорт цифровых услуг.



Посетить ПВТ и познакомиться с проектами резидентов - одна из просьб Армена Саркисяна. В беседе с Главой государства он поделился впечатлениями.