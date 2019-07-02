3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Александр Лукашенко и Армен Саркисян отметили: дружба между республиками крепка
Взаимодействие Беларуси и Армении в рамках ЕАЭС и двусторонние отношения между Минском и Ереваном обсудили по телефону Александр Лукашенко и Никол Пашинян
Премьер-министр закавказской республики поздравил нашего Президента с успешным проведением II Европейских игр, а также с предстоящим Днем Независимости. Кстати, более детально вопросы экономической интеграции лидеры обсудят в расширенном составе 1 октября в Ереване на саммите ЕАЭС.
О том, что Беларусь и Армения говорят на равных и без закрытых тем, обсудили сегодня и во Дворце Независимости. В формате тет-а-тет Александр Лукашенко и президент восточной республики Армен Саркисян еще раз отметили: дружба между республиками крепка. А это хороший плацдарм для экономического роста.
Товарооборот в паре Минск - Ереван за 2018 год приблизился к отметке в 50 миллионов долларов.
Не так уж и много, но только за предыдущие 6 месяцев скакнул на треть. Мы продаем в Армению шины, масло, молоко, технику, а в дальнейшем наладим и экспорт цифровых услуг.
Посетить ПВТ и познакомиться с проектами резидентов - одна из просьб Армена Саркисяна. В беседе с Главой государства он поделился впечатлениями.
Обсудили политики и отгремевшие II Европейские игры. Кстати, президент Армении также присутствовал на церемонии закрытия. Армянская дружина показала достойный результат - 11 место и 11 медалей в копилке. Уже вне официальных переговоров президенты обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал эксклюзивный набор шоколада - фигурку символа Игр Лесика - и знаменитые белорусские продукты. А вот Армен Саркисян вручил белорусскому лидеру папирус с молитвой и поздравил нашу страну с Днем Независимости. Для главы Армении это еще и семейный праздник - дата совпадает с рождением внука, которому он и подарит белорусского Лесика.
Президент
Все
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Лукашенко согласовал назначение нового руководства в "Белнефтехим" и на "Беларуськалий"
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Лавров: США готовят Европу к тому, чтобы она вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
Россиянку, бросившую новорожденную дочь в аэропорту, будут судить в Турции
Израиль уведомил ООН о разрыве сотрудничества с БАПОР
В Германии теперь можно каждый год менять пол и имя без справок, суда и операций
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов