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Александр Лукашенко и Армен Саркисян отметили: дружба между республиками крепка

Взаимодействие Беларуси и Армении в рамках ЕАЭС и двусторонние отношения между Минском и Ереваном обсудили по телефону Александр Лукашенко и Никол Пашинян


Премьер-министр закавказской республики поздравил нашего Президента с успешным проведением II Европейских игр, а также с предстоящим Днем Независимости. Кстати, более детально вопросы экономической интеграции лидеры обсудят в расширенном составе 1 октября в Ереване на саммите ЕАЭС.

О том, что Беларусь и Армения говорят на равных и без закрытых тем, обсудили сегодня и во Дворце Независимости. В формате тет-а-тет Александр Лукашенко и президент восточной республики Армен Саркисян еще раз отметили: дружба между республиками крепка. А это хороший плацдарм для экономического роста.


Товарооборот в паре Минск - Ереван за 2018 год приблизился к отметке в 50 миллионов долларов.

Не так уж и много, но только за предыдущие 6 месяцев скакнул на треть. Мы продаем в Армению шины, масло, молоко, технику, а в дальнейшем наладим и экспорт цифровых услуг.

Посетить ПВТ и познакомиться с проектами резидентов - одна из просьб Армена Саркисяна. В беседе с Главой государства он поделился впечатлениями.


Обсудили политики и отгремевшие II Европейские игры. Кстати, президент Армении также присутствовал на церемонии закрытия. Армянская дружина показала достойный результат - 11 место и 11 медалей в копилке. Уже вне официальных переговоров президенты обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал эксклюзивный набор шоколада - фигурку символа Игр Лесика - и знаменитые белорусские продукты. А вот Армен Саркисян вручил белорусскому лидеру папирус с молитвой и поздравил нашу страну с Днем Независимости. Для главы Армении это еще и семейный праздник - дата совпадает с рождением внука, которому он и подарит белорусского Лесика.

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