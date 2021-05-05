Александр Лукашенко и экс-президент Молдовы Игорь Додон пообщались в неформальной обстановке

Теплая встреча не просто политиков - друзей! Общение Александра Лукашенко с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном сегодня прошло в неформальной обстановке за городом. Между ними сложились давние не просто деловые, но добрые и доверительные отношения. Лукашенко и Додон всегда находили общий язык и всячески способствовали продвижению сотрудничества Беларуси и Молдовы. Формат разговора как нельзя кстати - максимально домашняя атмосфера была на этой встрече. До ноября прошлого года Додон 4 года занимал президентский пост. Сейчас возглавляет партию социалистов. В Молдове не самая простая политическая ситуация. В июле должны пройти досрочные парламентские выборы. Это, конечно, испытание на прочность для государства. В неформальной и непринужденной обстановке политики обсудили ситуацию, которая складывается и вокруг Беларуси, и в Молдове.



Санкционная риторика никогда не способствовала диалогу и развитию. Попытки запугать нас ограничениями не останутся без ответа. Несмотря на эти трудности, давление извне и последствия пандемии, экономика не упала - справляемся! Говоря и об этом, Александр Лукашенко провел небольшую экскурсию для Игоря Додона.







В свое время Президента вдохновила природа этих мест. Александр Лукашенко поделился, что нечасто приглашает зарубежных гостей к себе домой. Игорь Додон был благодарен за возможность встретиться и обменяться мнениями по тому, что сегодня происходит в мире. Визит пришелся на праздничные пасхальные дни и канун праздника Победы - у политика из Молдовы запланировано участие в памятных мероприятиях по этому поводу.



Спасибо белорусскому Президенту прозвучало от Игоря Додона и публично - в социальных сетях. За развитие транспорта и инфраструктуры Молдовы - в частности и за развитие сотрудничества между странами - в целом.





