Александр Лукашенко и экс-президент Украины Виктор Ющенко обсудили двусторонние отношения

Сегодня Глава государства и экс-президент Украины обсудили двусторонние отношения. Разговор был предельно открытым и искренним, и начался в зимнем саду Дворца Независимости с небольшой экскурсии. Именно здесь белорусский лидер часто беседует с высокими гостями тет-а-тет. После в рабочем кабинете Александр Лукашенко и Виктор Ющенко часть беседы посвятили ревизии отношений, которые сложились между странами за время президентства политика с 2005 по 2010. Белорусский лидер подчеркнул, что в то время при всех различиях страны всегда находили консенсус. Однако меняется время, ранги, обстоятельства. Украина де-юре не порвала с СНГ, однако не проявляет участия в интеграции. Напомним, на недавний саммит в Душанбе страна не прислала своего представителя. Одним из приоритетных вопросов остается разрешение ситуации на востоке страны. О том, как эти события в том числе повлияли на Беларусь, Александр Лукашенко откровенно рассказал Виктору Ющенко. В то же время Глава белорусского государства констатировал, что, несмотря на все события, между нашими народами нет озлобленности и столкновения мнений.