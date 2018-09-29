Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели насыщенный переговорный день

Начнем программу с главной темы, которая на протяжении последних нескольких дней в топе новостей в нашей стране. Сегодня в Душанбе масштабный политический форум формата СНГ сменился целым рядом событий по линии Беларусь - Таджикистан. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели очень насыщенный переговорный день, который запомнится не только четкими шагами к укреплению сотрудничества между странами, но и красочной обстановкой. Начиная с места протокольных съемок - знаменитого Дворца Нации, и заканчивая бескрайними виноградниками, которые раскинулись под ярким солнцем Таджикистана. На фоне теплого общения - принципиальные требования двух лидеров. Главное - ускорить реализацию всех проектов, о которых Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились еще в мае. Тогда президенты подписали стратегический план сотрудничества. Какой будет тактика его развития, осилят ли партнеры создание промышленного кластера для азиатского региона и какой новый зал может появиться в минском Дворце Независимости, расскажет Ольга Макей.

Сегодняшний день Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон начинают во Дворце Нации. Эту резиденцию глава Таджикистана использует для официальных переговоров. В рейтинге самых красивых президентских дворцов это сооружение на втором месте после американского Белого дома. Но, видимо, те, кто составлял рейтинг, не были внутри.

Президентский дворец поражает воображение. Каждое помещение здесь с особым оформлением, конечно, с азиатским колоритом.

Есть Зеркальный зал, где в каждой детали отражается свет, оттого интерьер приобретает необычный объем и яркие краски. Эмомали Рахмон белорусскому лидеру показывает и обновленный Зал правительственных наград. Интерьер соответствует: колонны украшает позолота.

Александра Лукашенко больше всего поразит зал, где и пройдет двусторонняя встреча. Он полностью выполнен из дерева. Тысячи мелких деталей, каждая создана вручную.

Словом, дворец - лучшая реклама мастерам народных ремесел Таджикистана. Не исключено, что такой зал появится и в белорусском Дворце Независимости.

Сосна, дуб, бук. В интерьерах - разные породы деревьев. На украшение такого зала у мастеров ушло 9 месяцев. Это от создания дизайнерского проекта до реализации задумок в дереве. В начале сентября зал открыл двери для самых важных гостей.

Еще накануне лидеры общались в рамках саммита СНГ. Это уже третий день визита Президента Беларуси, поэтому Александр Лукашенко делится впечатлениями: белорусов в Таджикистане принимают, как самых добрых друзей. Впрочем, в том, что между народами сложились такие теплые отношения, безусловно, заслуга и глав государств. Важно теперь развивать и экономику. Главное, в чем согласятся президенты, реализацию всех договоренностей нужно ускорить!

Фундаментом промкооперации стало совместное производство техники в Гиссаре. Таджикистан сейчас как раз делает ставку на индустриализацию. Белорусы готовы помогать.

Товарооборот между странами за прошлый год - почти 43 миллиона долларов. Это вдвое выше, чем в 2016-м, но потенциал гораздо больше. Прибавить можно за счет промкооперации.

Поселок Гиссар под Душанбе - место с историей. Когда-то через него проходил Великий шелковый путь, а в наши дни здесь пишут историю сотрудничества Беларуси и Таджикистана.

В мае этого года совместное предприятие вместе открывали Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. А спустя 4 месяца здесь уже открылась вторая линия.

Это не просто предприятие, а промышленный центр. Технику здесь собирают, тестируют на опытных полях и продают. Полная цепочка. Но главное, совместное производство - еще и образовательный центр. Инженер МТЗ Дмитрий Давыдовский в Таджикистане с частыми командировками.

Минские инженеры обучили и контролера качества. Теперь на производстве будет свой специалист. Вообще, это предприятие для местных жителей - большое подспорье. В перспективе здесь появятся более 250 рабочих мест. Бахуду Рахмонов с тракторами "на ты" - долгие годы работал с белорусской техникой непосредственно в полях.

О первом визите президентов теперь напоминает памятный знак. Как и 4 месяца назад, сегодня президенты на предприятие приезжают вместе. Глав государств по дороге приветствуют жители Гиссара. А на заводе - девушки в национальных костюмах.

Президентам показывают новые производственные линии. Теперь их три, собирают весь модельный ряд мощностью до 150 лошадиных сил, один из конвейеров - исключительно для экспортной техники. Например, такой трактор без крыши попросили фермеры Афганистана. МТЗ выпуск этих моделей прекратил лет 15 назад, но для соседей Таджикистана производство возобновили. До границы с Афганистаном здесь всего 200 километров. Техника покупателям отправится своим ходом. В планах за 6 лет увеличить и локализацию производства и расширить ассортимент техники - в Таджикистане выбирают белорусское.

Сборка - под контролем специалистов из Минска. С февраля не было и дня, чтобы на совместном предприятии не присутствовал сотрудник МТЗ. Александр Лукашенко интересуется, как проходит обучение.

Предприятие выпускает три модели тракторов. Самый популярный - "Белорус 82" - нужный в любом хозяйстве. А вот такая трехколесная машина - специально для хлопка.

Сентябрь - как раз время убирать с полей белое золото. Для Таджикистана эта культура - настоящее богатство. Климатические условия подходящие, а вот с техникой проблема. Собирают в основном вручную, а это тяжелый труд. Помогут специальные "Белорусы".

Сейчас парк техники в Таджикистане изношен, в полях работают белорусские тракторы 80-ых годов выпуска. Надежные, заработали хороший имидж. Но уже нужно 15 тысяч новых машин. Президент Таджикистана предлагает собирать здесь не только тракторы, но и комбайны, и коммунальные машины. В перспективе получится целый промышленный кластер.

В планах - расширить линейку навесного оборудования. Плуги, сеялки, прессподборщики - все это нужно в хозяйстве. Кстати, к следующему сезону специально для Таджикистана (а 93% территории страны это горы) планируют собирать самоходные горные косилки. Разработкой этой уникальной техники занимались белорусские конструкторы.

Создали на территории и шоу-рум, где представлено все, что может пригодиться - от белорусских шин и моторов до энергонасыщенных тракторов. Например, этот универсальный трактор 82-й модели отправится на подворье Эмомали Рахмона. Подарок от Президента Беларуси. А на память о встрече - и уменьшенная копия популярной марки.

Тракторы, нужная техника и для работы на виноградниках. Президенты вместе сегодня посетили пригород Турсунзаде, где выращивают сладкие ягоды. Встречала гостей молодежь Таджикистана стихами на белорусском языке и белорусской полькой!

Хозяйство Боги Сомон раскинулось на 500 гектаров. Черный, белый, розовый, красный виноград, как говорится, от урожая и солнца не видно. Президенты вместе участвуют и в заготовке ягод.

Хозяйство - одно из крупнейших в стране. В этом году планируют получить 15 тысяч тонн винограда. И для внутреннего рынка, и на экспорт.

Президенты побывали и в хранилище, которое способно уместить 2 тысячи тонн винограда. Рассказали и о сортах, которые выращивают в Таджикистане. И как же без дегустации нового урожая.

Посетили президенты и хозяйство Ватан. Здесь выращивают 5 разных сортов винограда. Кажется, ягод даже больше, чем листьев.