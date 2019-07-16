Еще одна встреча во Дворце Независимости касалась в том числе и белорусско-российских отношений в финансовой сфере. Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили деятельность Сбербанка в нашей стране. Напомним, в Беларуси уже 10 лет работает дочерняя компания БПС-Сбербанк. Но все же поводом визита в Минск председателя правления российской финансовой структуры стало участие в корпоративных состязаниях. В эти дни Минск принимает международную Сбербанкиаду, которая собрала около 3 тысяч атлетов и болельщиков из разных стран.