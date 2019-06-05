Александр Лукашенко и Леонид Кучма обсудили экономическое сотрудничество Беларуси и Украины

Белорусская столица по-прежнему имеет колоссальное значение для Киева в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Альтернативные Минску площадки не рассматриваются.



В этом Александра Лукашенко заверил представитель Украины в трехсторонней контактной группе. Интересы своей страны на мирных переговорах снова отстаивает Леонид Кучма. Осенью прошлого года он, напомним, отказался от этих функций.



На днях новый Президент Владимир Зеленский попросил экс-представителя снова включиться в работу контактной группы. Политик согласился. В белорусскую столицу Леонид Кучма приехал с новыми предложениями, которые помогут в минском процессе.



Разрешение кризиса в Донбассе стало одной из тем встречи с белорусским Президентом. Стороны обсудили также экономическое сотрудничество между государствами. Украинский рынок для нашей страны один из основных. Товарооборот между государствами по итогам прошлого года прибавил почти 20%. Задача на этот год еще более амбициозная - цифру довести до 8 миллиардов долларов.



Беларуси и Украине удалось не просто выстроить, но и сохранять все эти годы доверительные отношения. Наша страна по-соседски подставила плечо десяткам тысяч украинских беженцев, прикладывает максимум усилий для сохранения мира в регионе. Сегодня встреча подтвердила - диалог между официальными Минском и Киевом останется искренним и во благо национальным интересам двух стран.