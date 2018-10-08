Александр Лукашенко и Виктор Ющенко пообщались во Дворце Независимости

Эта осень в Беларуси пройдет под знаком двух важных международных событий. Уже на этой неделе Могилев примет V Форум регионов Беларуси и России, а в конце октября - I белорусско-украинский Форум регионов. Вопрос региональной кооперации актуален для стран всего мира. И, конечно же, между ними есть противоречия, которые решаются и в двустороннем формате, и на переговорных площадках. Для постсоветского пространства одной из таких площадок является Содружество Независимых Государств. Но и здесь сотрудничество осложнено рядом проблем.

В том числе о них откровенно говорили сегодня в Минске на встрече Президента Александра Лукашенко с украинским государственным и политическим деятелем Виктором Ющенко. О том, что диалог лучше конфронтации, говорит и наш совместный опыт.

В годы наиболее сложных взаимоотношений официального Минска с Западом экс-президент Украины помогал найти общий язык с европейцами и американцами, выйти на налаживание диалога с Западом. При Ющенко продвинулись в решении вопроса о демаркации общей границы. Добрососедство - это еще и совместное участие в проекте ЕС "Восточное партнерство", которое еще предстоит наполнить реальным содержанием. И, конечно же, многовековые исторические связи народов сближают наши страны. Украина протянула руку помощи, когда Беларусь нуждалась в альтернативных маршрутах поставок энергоносителей. А наша страна подставила плечо соседям, когда те оказались в беде. Беларусь приняла граждан Украины, бегущих от войны, а затем стала площадкой для переговоров по мирному урегулированию.

Как показывает практика, в одиночку решить все проблемы не получится. Нужен полноформатный диалог во имя мира. Об этом стоит говорить всегда и при любой возможности, невзирая на ранги, обстоятельства и время. С подробностями переговоров Александра Лукашенко и Виктора Ющенко из Дворца Независимости - Илона Красутская.

Зимний сад Дворца Независимости. В этом крыле находится приемная Президента Беларуси. Здесь же Александр Лукашенко встречает высоких гостей. Сегодня с визитом в Минске экс-президент Украины. Все располагает к непринужденной беседе. Светлый антураж, множество зелени, картинная галерея. Сначала небольшая экскурсия. А после разговор в рабочем кабинете белорусского лидера.

В последние годы Ющенко не так часто мелькает в прессе. После президентства занялся "приземленными делами": заядлый аграрий, у него своя пасека, коллекционирует предметы народного промысла. Хобби отражается и на выборе подарка. Ющенко презентовал белорусскому лидеру несколько банок варенья и эффектное полотно из янтаря с изображением герба нашей страны. Не менее щедрым был и ответный подарок - целая корзина белорусских угощений. Символично, такими же теплыми и дружескими всегда были отношения между Александром Лукашенко и Виктором Ющенко. Третий президент Украины руководил страной с 2005 по 2010. В то время, когда в отношениях с Евросоюзом чаще звучало слово "противостояние", Глава белорусского государства не раз публично благодарил Ющенко за поддержку и помощь в нормализации отношений с Западом. Время идет, меняются ранги, обстоятельства. Что касается политического поля, то тут, как говорится, бывших не бывает. Откровенный и искренний диалог о взаимоотношениях стран тогда - в эпоху президентства Ющенко - и сейчас с охватом ситуации на всем постсоветском пространстве.

Торговля и вправду набирает обороты. Украина в топ-3 среди наших основных партнеров. На следующий год сверстана дорожная карта по достижению цифры в 8 миллиардов долларов. А еще активный переход от простой торговли к сложному - кооперационным связям. Сейчас в Украине действует 8 совместных сборочных производств - тракторов, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, троллейбусов, техники МАЗ. Свои дилерские центры в регионах есть у флагманов отечественного прома - БелАЗа, МТЗ и "Атланта". Развита сеть белорусских экспортеров, это более 100 компаний. Новые договоренности и контракты озвучат совсем скоро - на I Форуме регионов Беларуси и Украины. Он состоится в конце октября в Гомеле.

С партнерами на постсоветском пространстве официальный Киев взаимодействует избирательно. А вот в контексте целого СНГ пока продолжительная пауза. На недавний саммит в Душанбе руководство Украины так и не приехало, хотя Петр Порошенко получал приглашение. Украина была представлена лишь флагом. Эта тема неоднократно обсуждалась и за круглым столом Содружества и сегодня во Дворце Независимости. Месседж белорусского лидера призывает не спешить с решениями.

При упоминании Украины, к сожалению, в первую очередь возникают не совсем радужные ассоциации. Одним из приоритетных вопросов остается разрешение ситуации на востоке страны. По данным ООН, почти 4,5 миллиона человек оказались в ловушке боевых действий в Донбассе или были вынуждены стать беженцами. Из них почти 3,5 миллиона нуждаются в помощи. О том, как все эти события, в том числе, повлияли на Беларусь, Александр Лукашенко откровенно рассказал Виктору Ющенко.

Двусторонние отношения Ющенко назовет идеальными и на политическом уровне, и на народном. В марте следующего года в Украине пройдут президентские выборы. Как опытный политик он прогнозирует самое многочисленное количество кандидатов в истории страны.

Понятие "минская переговорная площадка" прочно закрепилось в лексиконе экспертов со всего мира. А понятие "минские договоренности" вошло в учебники по дипломатии. Здесь, во Дворце Независимости, три с лишним года назад прошли переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии.

С тех пор наша столица стала постоянным местом встреч сторон украинского конфликта. Беларусь никогда не была в стороне. За время боевых действий в Украине стала вторым домом для 150 тысяч беженцев. Указ Президента предоставил переселенцам льготы: доступную медицину, образование и рабочие места.

После замужества Антонина переехала из Чернигова в Лоев. Говорит, что тогда, 40 лет назад, и представить не могла, что с мамой будут жить в разных государствах. По традиции на ее день рождение в октябре собирается за столом родня из Беларуси и Украины - благо границы этому не помеха.

Да, еще 5 лет назад мало кто мог поверить, что у белорусских границ возможен вооруженный конфликт. И что близкая страна так остро будет нуждаться в поддержке. Белорусы в очередной раз подтвердили свое неравнодушие. На чужую беду отозвались все. Беларусь регулярно оказывает гуманитарную помощь южной соседке. Один из недавних грузов был отправлен в июне. Образовательные и лечебные учреждения Донбасса получили новую мебель.

Как показывает практика, в одиночку решить все проблемы не получится. Нужен полноформатный диалог. О том, что случилась беда, стоит говорить всегда и при любой возможности, невзирая на время, должности и статусы.