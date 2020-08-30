Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы

Как только что стало известно, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси. Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку и вокруг нашей страны.Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.