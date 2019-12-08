Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили перспективы Союзного государства

В конце XVI века британская королева Елизавета в пылу жаркого спора заявила: "Государство - это я". Фраза получилась столь яркой, что позже историки стали приписывать ее и французским королям, и германским императорам, и великим полководцам прошлого. Если отбросить весь негатив от пафоса и личных амбиций и копнуть глубже, выйдет, что формула не так уж дурна. При двух важных но: под государством мы понимаем справедливую и суверенную систему, а под я - личное желание каждого гражданина без оглядки на доходы, статус и регалии сделать свое государство прочнее и лучше.



Историческую фразу, ставшую политическим мемом, мы вспомнили неслучайно. Второй раз в суверенной истории и первый раз во Дворце Независимости в четверг прошла встреча Президента с парламентариями двух созывов - избранных и завершающих каденцию. Именно здесь прозвучало от лидера: вы, выбранные волей народа, его представители, и есть элита, читай, государство. Вам выпала миссия и удача впервые строить его по своему, а не инородному усмотрению.



Тогда уж возьмем на себя смелость поправить британскую королеву и с прицелом на наше время, окружение и короткую историю реального суверенитета сказать: "Белорусское государство - это мы: Президент, парламент, активное гражданское общество, власть судебная и исполнительная..." Это наша экономика и проекты развития - все то, что реально, а не по букварю составляет суть нашего реального суверенитета. И этим можно и должно гордиться. Глава государства обнажил именно этот нерв политического момента на встрече с сенаторами и депутатами нынешнего и прошлого составов, сказав: "Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться".



На таком политическом фоне и прошла встреча, которую долго и с интересом ждали. Местом знаковых и таких резонансных переговоров стало Черноморское побережье. Именно здесь говорили об углублении интеграции. Приезжая в Сочи, Александр Лукашенко останавливается в санатории "Беларусь" - так вот, его "дом" стоит как раз забор в забор к резиденции российского лидера "Бочаров Ручей". И тут получается - соседи, не чужие люди! За последние двадцать лет сделано немало, чтобы и граждане наших стран себя чувствовали как можно ближе, а не чужими. Есть и реальные достижения интеграции: сегодня белорусы в России, а россияне в Беларуси имеют равные права на трудоустройство, место жительства, занятие бизнесом, получение образования и медпомощи.



Еще координация действий в сфере внешней политики и военное сотрудничество - за нами безопасность на западных рубежах союза. Но двигаться дальше нужно только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Это четкая позиция Минска. Наш обозреватель Наталья Бреус уверена: эти переговоры важны не только тем, что выдал протокол, но и деталями, которые были вне официоза.



Сразу хотим напомнить, что президенты общаются регулярно - и во время двусторонних встреч, и на площадках различных саммитов. Так что дефицита в общении точно не испытывают! И всегда их переговоры - это масса информационных поводов для нас, журналистов. Но к этой встрече в Сочи было приковано особое внимание. Понятно: юбилейная дата интеграции. В этом смысле последний год для Беларуси и России стал годом ускорения. Если честно, еще на старте было очевидно, что это рабочие переговоры. Конечно, у кого-то, может быть, и был соблазн подписать программу действий, заявить о новом этапе интеграции, но суть важнее красивых смыслов. Даже по кипам документов на столах в переговорном зале было понятно: до компромисса по вопросам в интеграционных дорожных картах еще шагать и шагать.







Хотя последние полгода и особенно в последние дни работа правительств Беларуси и России в этом направлении кипела. Сближали позиции. Минимальная публичность переговорного процесса вызвала шквал домыслов. Ну, не знаю, видеть ли особый знак в том, что сразу после протокола в зале погас свет: выходя, кто-то из прессы задел выключатель. Спасибо белорусскому Президенту - шуткой сгладил журналистский казус. Но позиция Беларуси уж точно не покрыта мраком и тайной. Минск увязывает дальнейшие шаги интеграции не с абстрактными планами - мол, там на горизонте маячит общий рынок энергоресурсов, а для начала с вполне реальными вопросами экономической повестки 2020: цена на газ, компенсация налогового маневра - такой финт, от которого наша нефтянка несет миллионные убытки, вряд ли назовешь союзническим. Бан на поставки товаров, которые, как по мановению волшебной палочки, минимизировали перед переговорами - и на том спасибо. Если вот это все не решать, как же дальше бок о бок идти по пути интеграции?



Переговоры длились больше пяти часов, и журналисты, наши российские коллеги, в соцсетях делились трудностями ожидания. Мол, белорусская делегация такая внушительная, что приходится сидеть в коридоре. Это притом что белорусский пул раз в пять меньше российского. Тут коллеги лукавят: просто оставаться в пресс-центре было себе дороже. Риск лишиться информации. Выходящие из зоны переговоров сразу попадали в плотное кольцо репортеров.



Когда переговоры затянулись, то кремлевский пул шутил: готовимся к "нормандскому формату". Хотя дело не только в том, что шло напряженное обсуждение двусторонней повестки. По суете официантов стало понятно, что время на обед тоже нашлось, тем более что юбилейная дата - повод поднять бокалы. В меню - барабулька, каре теленка и клубничный торт.



Подробности меню интеграции, конечно, скрасили время ожидания. Но пищу для размышлений ждали по итогам переговоров. Глава Минэкономразвития - руководитель российской части рабочей группы Орешкин - отделался общими словами о сближении позиции и тем, что президенты нагрузили задачами. Белорусских министров мы не дергали, понимая, что они сосредоточены на переговорных моментах. Уже после наш посол в России Владимир Семашко рассказал подробности.



Прежде не раз Александр Лукашенко четко давал понять: в ущерб национальным интересам никто никакие документы подписывать не собирается. А уж тем более сдавать суверенитет - им Беларусь не торгует! Никто не возьмется сказать, удастся ли разрешить все сложные вопросы белорусско-российской повестки к Новому году, но то, что лидеры планируют еще раз встретиться в Петербурге до боя курантов, уже прозвучало. Придется дважды думать над подарками, ведь презентами главы государств успели обменяться в Сочи. Журналисты, зная характер нашего Президента, не сомневаются, что еще до этого момента - до 20 декабря - Александр Лукашенко даст знать о том, что думает, и обязательно выскажется по теме сочинских переговоров.







