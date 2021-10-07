ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции, подготовку предстоящих саммитов - заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 14-15 октября в Минске, а также заседания Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре.

Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все