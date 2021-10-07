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Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.
Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции, подготовку предстоящих саммитов - заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 14-15 октября в Минске, а также заседания Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре.
Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.
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