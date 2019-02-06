Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 13 февраля в Сочи

Об этом в интервью "Известиям" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информацию подтвердила и пресс-секретарь нашего Президента Наталья Эйсмонт.

В повестке переговоров наиболее актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, в том числе работа сформированной по решению глав государств двусторонней группы. Предстоящая встреча, о которой лидеры условились 31 января во время телефонного разговора, позволит обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года.