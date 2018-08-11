Александр Лукашенко испытал новую разработку Гомсельмаша - суперкомбайн

Тест-драйв самого высокого уровня. Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Могилевскую область испытал новую разработку Гомсельмаша - суперкомбайн. Меньше года назад конструкторам поставили задачу собрать машину мирового уровня. И вот сегодня комплект из трех новинок уже тестируется в реальных условиях жатвы. Полевые испытания такой высокотехнологичной машины - одно удовольствие для пилота: 21 килограмм зерна в секунду, новейшая электроника, максимальная эффективность уборки урожая при минимальных потерях и контроль со спутника. Проверку на прочность аграрным новинкам Гомсельмаша устроили на полях хозяйства "Александрийское", где урожайность 60 центнеров с гектара - уверенный показатель. Правда, мощная техника - это лишь половина успеха. Селекция, подготовка к сезону и, конечно, обучение механизаторов. Целый комплекс острых вопросов аграрной сферы специалисты сегодня обсудили с Главой государства. Андрей Кривошеев подробнее.

Как и было обещано Президентом вчера при посещении Гомсельмаша, сегодня - день для тест-драйва новой техники. Сразу три новинки проходят обкатку на полях хозяйства "Александрийское". Здесь неплохая по меркам текущего года урожайность - под 70 центнеров, и поля, подготовленные в точности по технологии. Это обязательное условие. Второе - механизаторы. Ценят опыт, интеллект и обучаемость. Кстати, одного из пилотов-экспериментаторов тут за глаза называют Шумахером.

Впрочем, лидера интересует не только техника. Это ведь только верхушка айсберга. А начинают с основ - семян и селекции. Сдержанно похвалив руководителя, порядок и технологичность очевидны, лидер спрашивает о происхождении сортов. Оказывается, местная селекция, да еще с хозяйской рачительностью, дает лучшие урожаи, чем самый именитый импорт.

Второй принципиальный вопрос - система хозяйствования. "Александрийское" - крупный холдинг со ставкой на свинину, птицу и молоко. Есть свой бренд и торговая сеть. То есть - от поля до прилавка полный замкнутый цикл. Хотя Президента смущают масштабы: в погоне за гигантизмом можно потерять крестьянина, человека. А ведь социальная сфера для государства важнейший вопрос. Еще один вопрос - инвестирование в село и кредиты. На примере успешного агрохолдинга нужно отработать финансовую схему в нюансах и в масштабах всей Беларуси.

Опыт "Александрийского" и посещенного недавно белыничского СПК "Родина" будет применяться не только в уже действующих агрохолдингах, но и в тех, что только создаются. Например, в "Купаловском" или новом, который можно создать в Шкловском районе, не раздавая хозяйства по полям. Рекомендации директора - только полный цикл, ставка на говядину и свинину, молочная группа только с эксклюзивными брендами, и лучше в союзе с крепким молочным брендом. Таким, как "Савушкин продукт" или "Бабушкина крынка". Президент, кстати, также планировал для "Купаловского" эксклюзив.

Новая линейка Гомсельмаша, о которой подробно говорили вчера, это по большому счету три модели. Суперкомбайн - люксовая и самая мощная версия. Она окупит себя в 6 десятках лучших белорусских хозяйств и как экспортный бренд для житниц.

Вторая машина - улучшенная массовая версия. Плюсует треть к производительности за счет роторной технологии. С суперкомбайном они, как "мерседес"-спорткар, и он же, но массовой версии. Марка одна - задачи разные. Третье направление - газомоторные двигатели. Выигрывают на топливе и экологичности.

Глава государства тестирует суперкомбайн. Надо понять, как он поведет себя на капризной белорусской ниве. У нас ведь не чистые глади Краснодара и Кубани, а очень требовательная к аграриям "зона рискованного земледелия".

Президента интересуют все нюансы: как ведет себя машина на сложных участках, как работает сложная электроника, фиксирующая влажность зерна, урожайность и отвечающая за автопилотирование. Плюс - разгрузка - выгрузка. Это ведь тоже важный этап: видно, насколько чисто отработала умная автоматика.

Первые эмоции лидера и оценку новинки Гомсельмаша ловим буквально с колес. Техника - отличная, но даже урожайности и дисциплины "Александрийского" для нее маловато.

Второе пока узкое место - механизаторы. Президент образно шутит: за такой штурвал можно пустить разве что "профессора", человека с инженерной хваткой, это уже серьезно. С пилотом-испытателем, что был с Президентом в комбайне, беседуем отдельно.

Чтобы заработать должную квалификацию, нужны курсы на заводе-производителе на зимний сезон. С Гомсельмашем вчера договорились.

Последний тест для новинок Гомсельмаша - поле после уборки. Президент ставит задачу найти необмолоченные зерна. К поискам подключается и вице-премьер, и губернатор, и пресс-секретарь с журналистами. Но за пару минут найдено всего пару зерен. А это высочайшая чистота работы.

Итоговая оценка Президента - положительная. Ближайшие задачи - надежность сложной электроники и максимальная локализация производства, чтобы суперкомбайн и все новинки стремились к 100%-му белорусскому происхождению узлов и агрегатов.