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Александр Лукашенко: Кадровый вопрос надо решать не затягивая
Все кандидаты на должности в правительстве пройдут процедуру обсуждения и антикоррупционный фильтр. При этом затягивать с назначениями не стоит. Промедление может спровоцировать неконтролируемые негативные ситуации в экономике. Об этом заявил сегодня Президент на совещании по кадровым вопросам. Напомним, вакансии в правительстве появились сразу после резонансной инспекции Оршанского региона и стали логичным следствием фактического провала поручений белорусского лидера. В частности, своих постов лишились министры промышленности и архитектуры.
В ходе совещания Александр Лукашенко сделал акцент на публичной дискуссии вокруг отставок в правительстве и пообещал отреагировать на риторику отдельных СМИ, включая интернет-платформы. Глава государства отметил, что неверно трактовать его действия, как расправу над чиновниками. В режиме особого напряжения должны работать все - и руководители, к которым много претензий, и сами жители Витебской области. Именно в этом и логика поручений Президента, и суть особого режима управления регионом.
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