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Александр Лукашенко: Кибератаки - один из элементов гибридной войны
Вопросы обеспечения кибербезопасности белорусского государства сегодня обсудили во Дворце Независимости. По поручению Президента Беларуси подготовлен проект указа, который должен определить правовую основу создания национальной системы обеспечения кибербезопасности. Со стремительным развитием информационных технологий любое государство в той или иной степени сталкивается с цифровыми атаками. Преступники используют все новые схемы: выводят из строя стратегические объекты, предприятия, банковскую систему. Цель - нанести максимальный урон экономике и дестабилизировать ситуацию в обществе.
В этой связи было поручение главы государства внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Беларуси. Подготовил их и привлек необходимых специалистов Оперативно-аналитический центр при Президенте.
Обеспечение кибербезопасности белорусского государства
"Хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров, структур и еще каких-то хакерских и кибернетических структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать. . Давайте будем исходить из того, что цели мы определили, знаем, что такое кибервойна. Знаем, что такое кибербезопасность. Все это в соответствующей Концепции нашей национальной безопасности прописано. На что будет направлено, наверное, эти объекты на месте и надо защищать. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать. Чего наблюдать? Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны", - сказал Президент.
Для выстраивания национальной системы обеспечения кибербезопасности у Беларуси есть собственные наработки, но также используется и опыт других стран. С кибератаками сталкиваются все. В Беларуси подвергались сферы логистики, транспорта, энергетики. Чем более совершенными становятся инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, тем более изощренными становятся попытки целых кибергрупп, киберпреступников взломать, похитить данные, шантажировать или парализовать определенные системы.
Как рассказал журналистам по итогам совещания Андрей Павлюченко, вопросы кибербезопасности являются неотъемлемой частью национальной безопасности, и они всегда находятся в поле зрения главы государства. "Президентом была поставлена задача разработать национальную концепцию кибербезопасности", - сказал руководитель ОАЦ. По его словам, Президент поручил детально проработать документ в этой сфере для того, чтобы он был системным и масштабным, охватывал различные сферы и отвечал современным вызовам и угрозам.
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