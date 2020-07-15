А. Лукашенко: Ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов

Развитие регионов, большой фронт работ в АПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в Витебске. Президент встретился с активом северной области. Диалог состоялся как раз в преддверии открытия «Славянского базара», который стал визитной карточкой областного центра. Проведение международного фестиваля всегда подстегивало город: принимать гостей со всего мира хочется в лучшем виде. А для этого нужно было, что называется, приложить руку. Такая встреча - возможность оценить сделанное и в городе, и в регионе и пройтись по проблемным вопросам. Звучали вполне конкретные вещи для Витебской области - и про новые точки роста, и про то, как важно слаженно провести уборочную кампанию. И про необходимость наращивать экспортные поставки и повышать доходы людей. Но было и то, что должен услышать каждый, не только житель этого региона. Говорили о логике реформ в Беларуси - нужно совершенствовать то, что есть. Важно не потерять, а наоборот, сохранить сделанное за четверть века суверенной истории.





Большое внимание было и будет региональному развитию. Замысел тут простой: подтянуть районы, чтобы комфортно можно было жить в любой части страны. Не только в центре.



Продолжит Ольга Макей.





Будущее Витебского региона

Говорим Витебск, подразумеваем "Славянский базар". Именно с этим фестивалем в первую очередь ассоциируется самый северный областной центр страны. Кстати, город третий по численности в Беларуси. По возрасту второй после Полоцка. А Витебская область - единственная, что граничит сразу с тремя государствами. Город на перекрестке Востока и Запада можно смело называть визитной карточкой страны. Уютные набережные, своды мостов, музеи, площадь Победы - самая большая в Беларуси. Уже трудно представить, что тот самый амфитеатр когда-то был без крыши, что олимпийское золото ковали в школьном спортзале (теперь у батутистов здесь собственная арена). А у горожан - новая современная поликлиника.Что сделано не только в городе, а во всем регионе, а что еще предстоит, сегодня обсуждают в облисполкоме. Встретиться с активом региона приехал Президент.

Президент встретился с активом Витебской области

Как проходят подобные встречи, жители Витебска наверняка видели по телевизору. Президент в таком формате уже общался с руководством Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей, отдельно встречался с активом столицы. Но это не значит, что северный регион Глава государства обделил вниманием. Только за последние три месяца это уже третья президентская поездка в область. Отдельно по аграрной теме Витебского региона Александр Лукашенко собирал и совещание во Дворце Независимости. В сегодняшнем разговоре вопросы сельского хозяйства тоже обсудят. Но начнут с того, что сделано.

А. Лукашенко: Мы знаем, что немало сделали, но впереди очень много работы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

Впереди много работы. Сделали немало. По всей стране сделано очень много за пятилетку. А она была не самой легкой. Одна из сложных. Мы можем сделать все. Но на все нужны ресурсы денежные. А мы ими не обладаем. Не можем взять из отрасли и перекинуть в другую. Нет запасов нефти, нет золота и т д. Приходится выкручиваться".



Развитие туристического комплекса Витебской области

Вот как раз, когда на собственные сырьевые ресурсы надеяться не приходится, Президент предлагает буквально посмотреть по сторонам. Витебская область - красивейший регион. Только вдумайтесь, на территории области больше двух с половиной тысяч озер. И как тут не развивать туризм. Пока в этом направлении работают не очень активно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

:

"Природа, как я тут сказал, уникальная. Надо использовать. Вы же знаете, что туристические комплексы, как в народе говорят, бесплатные деньги. Если у нас будет развита туристическая отрасль в стране, нам не надо будет рваться через границы и вывозить нашу продукцию. Приедут и съедят ее здесь - и молоко, и мясо. Поэтому надо развивать эту отрасль".

Конечно, Витебская область - крупный промышленный центр. За последние два десятилетия здесь удалось нарастить объем производства в 3 раза, а экспорт товаров - в 4. Сегодня витебскую продукцию покупают в 70 странах. Промышленный гигант - "Нафтан" - теперь современное, модернизированное производство. На такое немало желающих с толстым кошельком. Но Президент скажет, что о приватизации никакой речи. Северный регион славится и льняными тканями. Александр Лукашенко снова повторит: льну в Беларуси быть. Товар востребован на рынках, только продавать нужно активнее. Половина выпускаемой в стране обуви из Витебска, а местный "Витязь"стал выпускать зарядки для электромобилей. Чем не инновация, да еще и в логистическом сердце Беларуси.

О дорогах Президент будет говорить отдельно. И даже поэтично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

:

"Я очень хотел бы, чтобы мы в Минск, на Полоцк, на Витебск построили эту дорогу. Я поручил, чтобы этот проект уже сделали. Сейчас, конечно, еще не время, потому что экономический проект еще не обоснован. Не будет такой большой загрузки, чтобы эта дорога окупалась. Время идет, я уверен, что когда у нас будет готов проект, мы запустим строительство. Местами начали приводить в порядок. Построим 4-полосную как Брест - Москва. Это важное направление".

С середины 90-х в Витебской области серьезно нарастили жилищное строительство. Более 103 тысяч семей въехали в собственные квадратные метры. 8 тысяч - многодетные семьи. Важный показатель и уровень малообеспеченности. Если в 90-е к нему относили едва ли не каждого второго, сегодня эта цифра снизилась до 6 %. Стараются не отставать и с возведением социальных объектов.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

"

Особое внимание уделяется развитию сферы здравоохранения, на финансирование которого расходуется четверть бюджета области. За пятилетку введены в строй более 100 объектов".

Здоровьесейчас вообще тема №1. Особенно, когда на слуху коронавирус. Витебск стал одним из первых городов Беларуси, на который обрушился COVID-19. В марте и без того непростую психологическую обстановку здесь накаляли громкими заголовками отдельные СМИ. Чтобы взять контроль над ситуацией, в Витебск Президент командировал министра здравоохранения вместе со специалистами. Руку на пульсе держала и Наталья Кочанова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В Витебской области у нас было достаточно мест для лечения COVID. Наш губернатор успешно преодолел эту несчастную болезнь. Я спрашивал у него, что он делал, он же не госпитализировался. Он говорит, брал косу, шел косить, каждое утро занимался этой физической нагрузкой, хоть слабость присутствовала, и очень быстро восстановился. Это то, о чем я сказал в самом начале, когда я пошутил и сказал, что трактор всех вылечит".

Здоровье невозможно без внимания экологии и развития зеленой экономики. Беларусь продвигает и производит экотранспорт, возводит атомную станцию. А соседям-скептикам Президент отвечает: станции быть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Считаю что постановка вопроса глупая. Нам кто-то помешает построить станцию - не помешает. Сейчас до ума доведем и запустим. Нам никто это не помешает сделать. Строит ее Россия. Для них дело чести. Во-вторых, мы что-то создаем, что весь мир не создает - нет".





Президент: Свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать

Конечно, у западных партнеров есть чему и поучиться - развитие бизнеса, новые технологии. Такой положительный опыт Беларусь перенимает. Но вот учить нас как жить, при этом прятать собственные проблемы, не выйдет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Западные соседи. Всякое бывает. И двойные стандарты. С одной стороны Россия с ее позицией, с другой - демократия на Западе. Вы смотрите, чтобы демократично. Решили опять потренироваться на Беларуси - не получится. Мы страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну не отдадим. Мы им об этом постоянно говорим. Хотите наблюдать - приезжайте. Мы не против, мы не прячемся. Но нам показывать, как нам жить, не надо. Мы знаем. Свои проблемы хочется спрятать".





Интеграционные структуры в АПК

Говорили сегодня и о сельском хозяйстве. Принято считать северный регион зоной рискованного земледелия. Подходы к строптивому климату искали не один год. У предприятий копились долги, пока в дело не вмешался Президент. Решились на эксперимент. В области создали 7 агропромышленных холдингов, которые объединили более ста хозяйств. Суть проста: во главе такой интеграционной структуры предприятие-переработчик, под крылом не самые успешные производители зерна, молока, мяса. Головное предприятие сырье перерабатывает, продает, средства идут на развитие подшефных хозяйств.

Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

"Хочу сказать. что весь мир направлен на интеграцию, на объединение. Это экономический закон, который позволяет снизить определенные издержки и промежуточные прокладочные структуры, которые возникают между производителем и дальнейшим переработчиком, а потом и продавцом. Здесь у нас завязано все воедино".



Продовольственная безопасность

Сельхозпродукция нынче - товар в цене. ООН предупреждает: миллиард жителей планеты будут голодать. Так почему бы не занять пустующие ниши нашим товаром. Конечно, сперва обеспечив себя. Витебской области задание от Президента - хотя бы 100 тысяч тонн зерна заложить в резерв региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая. Но меня радует Витебщина. Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой. Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный".







Президент: Ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов

Отдельно Президент скажет и о деревне. Без нее, без памяти об истоках не было бы того славянского единства. Потому небольшие населенные пункты важно развивать, чтобы жизнь не отличалась от столичной. Напомнит Александр Лукашенко и о городах покрупнее. Таких выделили 11 по стране, для каждого своя программа развития. Спрос за выполнение будет серьезным. Ну а для страны планы масштабнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

На следующую пятилетку программу из 2 частей. Верхняя - инновационное производство - по 1-2 в области. Пример - Гродненская область.Мощные новейшие инновационные стройки. Вторая часть программы - реформы. Это не сломать и уничтожить. Не поддавайтесь. Снести снесем, а что построим - это вопрос. Наша реформа - это совершенствование того, что есть".