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Александр Лукашенко: Коронавирус - это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни
Сам по себе COVID-19 - не приговор. Тем более, учитывая высокий уровень нашей медицины. Но вот вкупе с букетом хронических заболеваний вирус становится куда опаснее. Это все понимают. Поэтому к каждому пациенту - повышенное внимание. Протоколы диагностики и лечения в коррекции не нуждаются! ВОЗ подтвердила: действуем правильно. Иначе бы пострадавших было куда больше. Стресс-тест наше здравоохранение выдерживает, но и от самих пациентов многое зависит.
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