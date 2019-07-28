Александр Лукашенко лично оценил ход уборочной кампании

Уборочная кампания в самом разгаре. И от того, как она пройдет, зависит продовольственная безопасность страны. Всего по Беларуси уже убрана треть площадей. Аграрии положили в закрома два с половиной миллиона тонн зерна. Даже несмотря на все капризы природы, средняя урожайность выше прошлогодней. Нынешняя страда - одна из самых сложных. В этом году технику в поля пришлось вывести позже обычного. Одновременно с уборкой зерновых аграрии продолжают заготовку зеленых кормов. Особое внимание - их сохранности, строительству траншей и консервации по новым технологиям. Это обеспечит необходимую кормовую базу для животноводства. Все проблемные моменты уборочной в начале недели обсудили на селекторном совещании у Главы государства. А спустя сутки Александр Лукашенко и сам отправился в регионы, чтобы лично оценить ход жатвы и с земли, и с воздуха. Президентская инспекция сразу по трем регионам страны. С остановкой в Гомельском регионе. Без внимания не остались ни техника, ни кадры. Среди актуальных задач - восполнить кормовые запасы в каждом хозяйстве, собрать в госрезерв не менее полумиллиона тонн зерна, активнее работать с новыми технологиями.

Итоги рабочей поездки в Гомельский регион в репортаже Вероники Буты. Это не экзамен и не экстренное совещание. Это плановый разговор с губернаторами. Возможность получить объективную картину сразу из всех регионов. И здесь мелочей нет: темпы работы, состояние техники, запасы топлива, дисциплина. Уборочная кампания - всегда самый горячий сезон года, и нынешние июльские дожди не то что не охлаждают, а напротив, еще больше задают жару. Продолжить интервью с агрономом нам так и не удалось: обилия осадков не выдерживает даже наша камера. В такую погоду останавливается и техника в полях. Самый влажный месяц в году внес свои коррективы в график аграриев по всей стране. На счету каждый погожий день, каждая солнечная минута, каждый сухой колосок. Дабы не упустить это драгоценное время, разговор с чиновниками практически без отрыва от производства. Полная мобилизация усилий и максимальная концентрация на местах: нынешняя страда ожидается сложной. В этом году из-за непогоды технику в поля массово вывели на 10 дней позже обычного.







Первыми жатву начали на Брестчине - здесь экватор уже давно позади

По этому региону у Президента меньше всего опасений. Главное - минимум потерь в полях и максимум усилий, чтобы сохранить то, что имеем. Перешагнуть экватор на днях рассчитывает и Гродненщина - к слову, этот регион отличается самой высокой урожайностью. Здесь на повестку губернатор выносит вопрос поддержки аграриев. Нужно обновить технопарк. Президент не против, но при условии, что и сельчане сами будут по-хозяйски относиться к машинам. На Гомельщине в этом году появились вопросы по рапсу: урожайность минимальная. Климат меняется так быстро, что за ним, увы, не успевает сельское хозяйство. Глава государства в который раз напомнил: давно уже пора пересмотреть структуру посевов. Это касается всех регионов страны. Скажем, в Витебской области уже отдали предпочтение гибридной ржи. А на Могилевщине столкнулись с гибелью озимых из-за теплой зимы. Оперативно переориентировались и засеяли эти районы яровыми и кукурузой. Вопросы по топливу поднимает столица. Тема под пристальным контролем правительства. К слову, Минская область – самый хлебный регион страны. Здесь собирают четверть республиканского каравая.



Глава государства всегда очень щепетильно подходит к вопросам уборочной кампании

И лично следит за ходом жатвы и с земли, и с воздуха. Президентская инспекция в конце этой недели по восточным районам страны. С акцентом на Гомельщину. Здесь во время селектора было больше всего опасений за урожай. А это начальное звено одной большой цепи. На качестве и весе будущего каравая, да и на результатах области сказывается состояние дел промышленных гигантов. Для этого региона статистику во многом делает Гомсельмаш. Увы, у предприятия не самое лучшее финансовое состояние, но пусть и малыми темпами, но техника со складов все же распродается. Обсуждают и вхождение казахстанского капитала, и помощь со стороны государства. Александр Лукашенко в вопросе категоричен: во-первых, нужна стратегия развития завода; во-вторых, особое внимание уделить кадрам, нужно дать дорогу молодым. Тем временем на предприятии работают над новыми экземплярами.







С подачи Президента гомельские конструкторы собрали первый в мире комбайн на газовом топливе

Новинку презентовали в прошлом году. Сейчас самое важное испытание - в поле. Собрано пока всего 8 комбайнов. Первую для себя уборочную они проводят на Гомельщине. По результатам жатвы сделают окончательные выводы о дальнейшей судьбе этой машины. Но уже сейчас очевидно: только на топливе экономия втрое. Да, комбайн пока дороже процентов на 15. Но выпуск в серийное производство должен немного снизить стоимость машины. Новые белорусские экокомбайны представят в ноябре на крупнейшей международной выставке сельхозтехники в немецком Ганновере.



Ветковщина - классический пример аграрного региона

Экономику более чем на 60 % определяет сельское хозяйство вопреки радиации. Ветковский район был в двадцатке самых загрязненных регионов Беларуси. Но доказал: при правильных методике и технологиях здесь тоже можно получить чистую продукцию. За опытом уже обращаются Украина и Япония. Это птицефабрика в Новоселках. Источник для местного бюджета и почти две сотни рабочих мест. Два года назад задумывалась как мощное производство. Но путь к рентабельности оказался слишком трудным, было решено продолжить работу под крылом "Белоруснефти-Особино". Начинают выходить в плюс. И с уверенностью смотреть в завтра. Хорошая работа - повод не тянуть лотерею в большом городе и обосноваться в регионе. Тому, кому вакансий не хватает, предлагают открыть свой бизнес. В Ветке тоже идут по этому пути. За три года в этом районе в частные руки перешли почти четыре десятка пустующих площадей, на базе которых предприниматели создали более 100 рабочих мест. Сложно поверить, но Ветковщина - один из самых пострадавших регионов от трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Об аварии здесь мало что напоминает, разве только что здесь не так многолюдно. В свое время из района уехало более половины местных жителей. Сейчас, спустя более 30 лет, многие возвращаются. Говорят, здесь жить стало гораздо комфортнее.





Регион каждый год немного прирастает

А потому активнее здесь начинают строить и жилье. В этом году в районе планируют обеспечить квартирами две тысячи многодетных семей. Всего по области необходимо около 6 000. Президент предостерегает: важно не концентрироваться только на крупных населенных пунктах, тогда такая жилищная политика будет способствовать равномерному распределению рабочей силы по стране. Городок действительно преобразился: отремонтировали больницу, сделали новый автовокзал, пожарную часть, супермаркет, а теперь еще есть и возможность оздоровиться. Во время прошлого визита в этот район Александра Лукашенко попросили построить здесь бассейн. Теперь сюда приезжают жители и из соседних регионов. Здесь работают две секции: для взрослых и детей. Надеются разглядеть будущих чемпионов. Александр Лукашенко и сам придерживается здорового образа жизни и всячески содействует тому, чтобы возможность заниматься спортом была у всех ребят. Всего же в районах, пострадавших от Чернобыля, сегодня действует более полутысячи спортивных объектов. Не поблагодарить Президента за его личное содействие в восстановлении таких регионов, как Ветковщина, местные жители не могли. Зная, что в четверг в районе будет работать Глава государства, они с самого утра начали собираться неподалеку от нового бассейна. Знали, Александр Лукашенко, во-первых, обязательно захочет посмотреть, как было выполнено его поручение, во-вторых, не пройдет мимо собравшихся. Всю жизнь в Ветковском районе прожил и Иван Иванович. Нашей съемочной группе признается: и мысли не было уехать, даже тогда, после Чернобыльской трагедии. Спустя годы о своем решении не жалеет - об этом он скажет уже лично Главе государства.



Общение получилось очень искренним

На память о спонтанной встрече с первым лицом страны не только фотографии, но и сладкие подарки - фирменный шоколад без сахара. А Президенту от жителей региона - икона со святыми покровителями гомельской земли. И фотоальбом, где собрали все визиты Главы государства. После каждого из них здесь что-то менялось… и менялось в лучшую сторону.

