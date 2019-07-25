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Александр Лукашенко лично оценил ход уборочной кампании сразу в трех регионах страны
Уборочная кампания ускоряет темпы. Все проблемные моменты страды в начале недели обсудили на совещании у Главы государства. А сегодня у Александра Лукашенко была возможность лично оценить ход уборочной сразу в трех регионах страны. Президентский вертолет пролетел над чернобыльскими районами и вплоть до Витебской области. Таким образом, состояние дел было видно как на ладони. А на Гомельщине шла речь о том, как развивается регион. Важно все. Не только АПК, но и современные предприятия, которые дают возможность заработать местным жителям, и вся социальная база. Ветковский район - один из самых пострадавших от чернобыльских событий. Акцент Президента на комфортной жизни тех, кто в свое время в регион поверил и остался здесь жить. Общение Президента с жителями Ветки лишний раз подтвердило: все усилия для развития этих территорий были не зря. Посмотрели в деле и инновационную технику белорусских конструкторов. Первый в мире комбайн на газомоторном топливе оказался на высоте. Продолжит тему Наталья Бреус.
Президент анонсировал свой приезд в Гомельскую область
На общих результатах области сказывается состояние дел промышленных гигантов. Для региона это Гомсельмаш, конечно.
Финансовое состояние Гомсельмаша не лучшее, но склады постепенно разгружают. Александр Лукашенко категоричен: нужна стратегия развития! Среди возможных путей, например, обсуждают вхождение казахстанского капитала. Вообще, в сложный период предприятию готовы подставить плечо, но только если есть четкое видение будущего.
С подачи Президента гомельские конструкторы взяли и сделали первый в мире комбайн на газовом топливе. Колоссальная работа! Пришлось попотеть, чтобы доказать потенциальным сначала поставщикам газового оборудования, а потом и всему свету, что белорусы могут!
С подачи Президента гомельские конструкторы взяли и сделали первый в мире комбайн на газовом топливе
Новинку Президент видел в прошлом году, но важно, как сработает техника в полях. Новый комбайн тестировали на нивах Гомельской области. Показал себя на высоте.
Кому, как не комбайнерам, рассказать про норов машины.
Сколько ж стоит чудо техники? На заводе не скрывают: дороже, чем их другие комбайны. Но они в качестве дизельным не уступают, да и куда экологичнее и экономичнее. Конечно, нужно удешевлять такой комбайн. Смотреть цену, возможности крестьян. Пока сделали 8 экземпляров. Поставят на поток – тогда будет дешевле.
А вот самый первый опытный образец сегодня убирает урожай с полей Татарстана. Россиян такая техника интересует. Посмотреть на новинку и оценить ее плюсы уже приезжают представители хозяйств из многих регионов России. А экспертному сообществу белорусский комбайн представят в ноябре на крупнейшей международной выставке сельхозтехники в немецком Ганновере.
Кстати, изобретателю комбайна на газомоторном топливе нет и 30! Важно - не задвигать молодых, а давать им дорогу не только в промышленности - в любом деле.
На этом участке "птичку" растят до 40 дней. Организован полный цикл - от цыплят до собственных магазинов
Успех предприятия может быть "заразителен". Именно так думаешь, глядя на эту птицефабрику в районе. Она была построена здесь в рамках программы по развитию территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Новое производство - источник для бюджета и работа для людей. Задумывалась как мощное производство в области востребованного мяса птицы. Путь к рентабельности казался трудным, было решено продолжить работу под крылом "Белоруснефти-Особино". Пока не без поддержки, но уже и сами выходят на плюс.
На этом участке "птичку" растят до 40 дней. Оборудование новое. Вообще, организован полный цикл - от цыплят до собственных магазинов. В планах - строительство нового цеха углубленной переработки мяса и развитие сбытовой сети.
Хорошая работа - повод обосноваться в районе. Да и до областного центра рукой подать. Дорогу в его сторону не зря называют гомельской рублевкой. Вообще, в регионе в этом году планируют обеспечить жильем две тысячи многодетных семей.
Конечно, Ветка настрадалась - пришлось пройти нелегкий путь восстановления после чернобыльских событий.
Но этим районам всегда уделяли особое внимание, не забывали и не ставили крест на развитии. Особый пунктик для жителей здешних мест – возможность оздоровиться. Поэтому еще в прошлый визит Александра Лукашенко в район просили построить бассейн. Это заняло время, но Президент не забыл - слово сдержал.
Александр Лукашенко и сам придерживается здорового образа жизни и всячески содействует тому, чтобы возможность заниматься спортом была у ребят из небольших городков. У начинающих пловцов как раз шла тренировка.
Всего в районах, пострадавших от аварии, действует более полутысячи спортивных объектов. Вообще, все серьезнее поддерживают детские спортивные школы именно на местах – именно на балансе местной олимпийского резерва числится новый бассейн. А как еще разглядеть будущих чемпионов?
2017-й стал для Ветки годом глобального обновления.
Помимо бассейна, отремонтировали больницу, сделали новый автовокзал, пожарную часть, супермаркет. Есть за что сказать спасибо. Люди знали, что в районе работает Глава государства, поэтому ждали возможности пообщаться. Президент после серьезного мониторинга дел в регионе уже собирался уехать, но, завидев местных жителей, не мог не подойти.
Общение получилось очень искренним - от души. Детям повезло особенно: никто не остался без шоколада. А вот Президенту от жителей региона - икона со святыми, которые считаются покровителями гомельской земли. Конечно, сегодня каждый живет своими заботами, семейными и домашними хлопотами, проблем у всех хватает - чаще в ситуациях, когда до Главы государства рукой подать, звучат жалобы. Жители Ветки, пройдя нелегкий путь восстановления за последние десятилетия, ценят, казалось бы, простые вещи - возможность спокойно жить на родной земле.
После общения с Александром Лукашенко люди долго не расходились - делились впечатлениями и мнениями
Ветка - город небольшой, и приезд Главы государства - событие и повод для разговора. После общения с Александром Лукашенко люди долго не расходились - делились впечатлениями и мнениями. Тем временем вертолет Главы государства был высоко в небе: Александр Лукашенко хотел с воздуха посмотреть, как развиваются эти территории. Ведь небезразлично, каким будет завтрашний день таких городков.
Маршрут Главы государства пролегал по восточным районам страны вплоть до Витебской области. Президентская инспекция стала логичным продолжением селекторного совещания. А сегодня у Александра Лукашенко была отличная возможность оценить лично ход уборочной сразу в трех регионах страны - с воздуха все, как на ладони.
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