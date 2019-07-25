Александр Лукашенко лично оценил ход уборочной кампании сразу в трех регионах страны

Уборочная кампания ускоряет темпы. Все проблемные моменты страды в начале недели обсудили на совещании у Главы государства. А сегодня у Александра Лукашенко была возможность лично оценить ход уборочной сразу в трех регионах страны. Президентский вертолет пролетел над чернобыльскими районами и вплоть до Витебской области. Таким образом, состояние дел было видно как на ладони. А на Гомельщине шла речь о том, как развивается регион. Важно все. Не только АПК, но и современные предприятия, которые дают возможность заработать местным жителям, и вся социальная база. Ветковский район - один из самых пострадавших от чернобыльских событий. Акцент Президента на комфортной жизни тех, кто в свое время в регион поверил и остался здесь жить. Общение Президента с жителями Ветки лишний раз подтвердило: все усилия для развития этих территорий были не зря. Посмотрели в деле и инновационную технику белорусских конструкторов. Первый в мире комбайн на газомоторном топливе оказался на высоте. Продолжит тему Наталья Бреус.



Президент анонсировал свой приезд в Гомельскую область



На общих результатах области сказывается состояние дел промышленных гигантов. Для региона это Гомсельмаш, конечно.

Финансовое состояние Гомсельмаша не лучшее, но склады постепенно разгружают. Александр Лукашенко категоричен: нужна стратегия развития! Среди возможных путей, например, обсуждают вхождение казахстанского капитала. Вообще, в сложный период предприятию готовы подставить плечо, но только если есть четкое видение будущего.

С подачи Президента гомельские конструкторы взяли и сделали первый в мире комбайн на газовом топливе. Колоссальная работа! Пришлось попотеть, чтобы доказать потенциальным сначала поставщикам газового оборудования, а потом и всему свету, что белорусы могут!





С подачи Президента гомельские конструкторы взяли и сделали первый в мире комбайн на газовом топливе



Новинку Президент видел в прошлом году, но важно, как сработает техника в полях. Новый комбайн тестировали на нивах Гомельской области. Показал себя на высоте.

Кому, как не комбайнерам, рассказать про норов машины.

Сколько ж стоит чудо техники? На заводе не скрывают: дороже, чем их другие комбайны. Но они в качестве дизельным не уступают, да и куда экологичнее и экономичнее. Конечно, нужно удешевлять такой комбайн. Смотреть цену, возможности крестьян. Пока сделали 8 экземпляров. Поставят на поток – тогда будет дешевле.

А вот самый первый опытный образец сегодня убирает урожай с полей Татарстана. Россиян такая техника интересует. Посмотреть на новинку и оценить ее плюсы уже приезжают представители хозяйств из многих регионов России. А экспертному сообществу белорусский комбайн представят в ноябре на крупнейшей международной выставке сельхозтехники в немецком Ганновере.

Кстати, изобретателю комбайна на газомоторном топливе нет и 30! Важно - не задвигать молодых, а давать им дорогу не только в промышленности - в любом деле.

На этом участке "птичку" растят до 40 дней. Организован полный цикл - от цыплят до собственных магазинов



Успех предприятия может быть "заразителен". Именно так думаешь, глядя на эту птицефабрику в районе. Она была построена здесь в рамках программы по развитию территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Новое производство - источник для бюджета и работа для людей. Задумывалась как мощное производство в области востребованного мяса птицы. Путь к рентабельности казался трудным, было решено продолжить работу под крылом "Белоруснефти-Особино". Пока не без поддержки, но уже и сами выходят на плюс.

На этом участке "птичку" растят до 40 дней. Оборудование новое. Вообще, организован полный цикл - от цыплят до собственных магазинов. В планах - строительство нового цеха углубленной переработки мяса и развитие сбытовой сети.

Хорошая работа - повод обосноваться в районе. Да и до областного центра рукой подать. Дорогу в его сторону не зря называют гомельской рублевкой. Вообще, в регионе в этом году планируют обеспечить жильем две тысячи многодетных семей.



Конечно, Ветка настрадалась - пришлось пройти нелегкий путь восстановления после чернобыльских событий.

Но этим районам всегда уделяли особое внимание, не забывали и не ставили крест на развитии. Особый пунктик для жителей здешних мест – возможность оздоровиться. Поэтому еще в прошлый визит Александра Лукашенко в район просили построить бассейн. Это заняло время, но Президент не забыл - слово сдержал.

Александр Лукашенко и сам придерживается здорового образа жизни и всячески содействует тому, чтобы возможность заниматься спортом была у ребят из небольших городков. У начинающих пловцов как раз шла тренировка.

Всего в районах, пострадавших от аварии, действует более полутысячи спортивных объектов. Вообще, все серьезнее поддерживают детские спортивные школы именно на местах – именно на балансе местной олимпийского резерва числится новый бассейн. А как еще разглядеть будущих чемпионов?



2017-й стал для Ветки годом глобального обновления.

Помимо бассейна, отремонтировали больницу, сделали новый автовокзал, пожарную часть, супермаркет. Есть за что сказать спасибо. Люди знали, что в районе работает Глава государства, поэтому ждали возможности пообщаться. Президент после серьезного мониторинга дел в регионе уже собирался уехать, но, завидев местных жителей, не мог не подойти.

Общение получилось очень искренним - от души. Детям повезло особенно: никто не остался без шоколада. А вот Президенту от жителей региона - икона со святыми, которые считаются покровителями гомельской земли. Конечно, сегодня каждый живет своими заботами, семейными и домашними хлопотами, проблем у всех хватает - чаще в ситуациях, когда до Главы государства рукой подать, звучат жалобы. Жители Ветки, пройдя нелегкий путь восстановления за последние десятилетия, ценят, казалось бы, простые вещи - возможность спокойно жить на родной земле.





После общения с Александром Лукашенко люди долго не расходились - делились впечатлениями и мнениями

