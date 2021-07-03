А. Лукашенко на Кургане Славы почтил память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость

День Независимости сегодня объединил в знаковом месте для каждого из нас тысячи белорусов. У Кургана Славы почтили память героев, благодаря которым мы сегодня живем в своей стране под мирным небом. Это памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые участвовали в операции "Багратион". Здесь ожесточенные бои шли за освобождение Беларуси, а в "Минском котле" была окружена 105-тысячная группировка гитлеровских войск.



Позже в рукотворный курган легла земля из городов-героев Советского Союза. Это символ народа-победителя. Сегодня здесь и белорусский лидер. Александр Лукашенко приехал, чтобы вместе со всеми почтить память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость.

Беларусь никогда не забудет своих героев

Памятники времен Великой Отечественной - лицо белорусской земли. О них заботятся не только по праздникам - каждый день. Ведь это личная история и гордость белорусов за общую большую Победу.





Наша задача - в новых сложных условиях сохранить правду для будущего

Суверенное белорусское государство создало уже современное поколение. И это самое ценное наследство, которое только может быть. Один из главных вызовов современности - попытки переписать историю. Для Беларуси сегодня очень важно расставить маяки правды, о которых раньше не было принято говорить во весь голос. О геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной должны знать во всем мире.

День Независимости - это наша высшая ценность

Эту дату и праздник нашему поколению надо отстаивать. Попытки умалить подвиг советского народа все отчетливее видны на европейском континенте, да и за его пределами. Но для настоящих белорусов все просто и понятно уже десятки лет.





После официальной церемонии Александр Лукашенко пообщался с гостями

Среди них - участники экспедиции на Эверест, они вручили Президенту государственный флаг и копию Знамени Победы, которые имибыли подняты на самую высокую точку планеты.Действительно - народ-победитель! Белорусы покоряют высоты и полюсы: команду альпинистов, а также участников нашей антарктической экспедиции Президент предложил представить к наградам. Также глава государства пообщался с молодыми педагогами. Они попросили совета, как сейчас воспитывать подрастающее поколение, чему уделять больше внимания? Здесь важен фундаментальный подход: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, в котором будет отмечена роль белорусского народа.

Именно в этот день и в этом месте поговорить с Президентом хотелось очень многим. Теплые слова и общая память - то, что нас объединяет. Время сейчас непростое, и преодолеть все трудности современного переформатирования мира - наша общая задача. Сила белорусов в единстве и взаимовыручке. Это чувство царило и на церемонии, и в каждом доме сегодня.

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