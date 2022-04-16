Александр Лукашенко на субботнике в Хатыни пообщался с журналистами

Журналисты не упустили возможность расспросить главу государства и о самых актуальных событиях последних дней. В немецком Бухенвальде на днях произошел случай, который не мог оставить белорусов равнодушными. Он еще раз доказывает: нацизм на территории Европы окончательно легализован. Вот почему нам так важно сейчас громко и четко декларировать настоящую правду о своей истории - народа-победителя.