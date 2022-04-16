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Александр Лукашенко на субботнике в Хатыни пообщался с журналистами
Журналисты не упустили возможность расспросить главу государства и о самых актуальных событиях последних дней. В немецком Бухенвальде на днях произошел случай, который не мог оставить белорусов равнодушными. Он еще раз доказывает: нацизм на территории Европы окончательно легализован. Вот почему нам так важно сейчас громко и четко декларировать настоящую правду о своей истории - народа-победителя.
Тем временем продолжается строительство самых тесных и эффективных связей с братской Россией. Огромный импульс этому процессу придал официальный визит Александра Лукашенко на Дальний Восток. По сути, открыта новая страница в отношениях между государствами. Снимаются все запреты на участие наших граждан в строительстве на закрытых ранее для них территориях. Кооперация такого уровня уникальна для современной политики. Отреагировал глава государства и на своеобразный подход западной прессы к освещениюэтого визита.
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