Александр Лукашенко на торжественном собрании раскрыл шокирующие факты

Неделю назад на границе с Литвой (кратко мы давали эту информацию) был перехвачен пограничниками беспилотник. Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что. До сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его. Мы сбили этот беспилотник. Была прицеплена канистра с взрывчаткой - обезврежена. И в ближайшее время мы и этот эпизод вам покажем. Так кто же совершает преступления на границе? Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно, скажу следующее, чтобы вы меня поняли: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

