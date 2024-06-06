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Александр Лукашенко надеется, что шведы вскоре вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным Днем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Трудолюбие шведов, преданность своей земле способствовали достижению значительных успехов в социально-экономическом развитии страны и признанию международным сообществом", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что шведы и белорусы совместно сумели реализовать целый ряд инициатив в различных отраслях, а соперничали только на спортивных площадках.
"Ваш народ несколько веков отдавал свой голос за мирное нейтральное развитие своего государства. Уверен, никоим образом нельзя позволить некоторым "доброжелателям" привести наш регион к новой милитаристской катастрофе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надеюсь, шведы уже в скором времени вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями, что соответствует нашим настоящим общим интересам".
Президент Беларуси пожелал дружественному народу Швеции счастья, мира и процветания.
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