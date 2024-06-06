Александр Лукашенко надеется, что шведы вскоре вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями

Глава государства отметил, что шведы и белорусы совместно сумели реализовать целый ряд инициатив в различных отраслях, а соперничали только на спортивных площадках.



"Ваш народ несколько веков отдавал свой голос за мирное нейтральное развитие своего государства. Уверен, никоим образом нельзя позволить некоторым "доброжелателям" привести наш регион к новой милитаристской катастрофе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надеюсь, шведы уже в скором времени вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями, что соответствует нашим настоящим общим интересам".