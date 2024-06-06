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Александр Лукашенко надеется, что шведы вскоре вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями

Александр Лукашенко надеется, что шведы вскоре вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным Днем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Трудолюбие шведов, преданность своей земле способствовали достижению значительных успехов в социально-экономическом развитии страны и признанию международным сообществом", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что шведы и белорусы совместно сумели реализовать целый ряд инициатив в различных отраслях, а соперничали только на спортивных площадках.

"Ваш народ несколько веков отдавал свой голос за мирное нейтральное развитие своего государства. Уверен, никоим образом нельзя позволить некоторым "доброжелателям" привести наш регион к новой милитаристской катастрофе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надеюсь, шведы уже в скором времени вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями, что соответствует нашим настоящим общим интересам".

Президент Беларуси пожелал дружественному народу Швеции счастья, мира и процветания.

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