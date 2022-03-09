Дорожная карта для лесного хозяйства Беларуси и дедлайн на наведение порядка после урагана

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, насущные вопросы с повестки никто не снимает. От простого, земного, зависит, как будем жить дальше. Приближается посевная. Качественная и своевременная работа аграриев станет залогом нашей продовольственной безопасности. Ну а пока еще морозит, есть время больше внимания уделить лесному хозяйству. Тем более что зимняя стихия добавила забот. Доклад главе государства по наведению порядка в лесах после январского урагана стал поводом пройтись по всем проблемным моментам сферы. От Президента сегодня звучала критика. На что нужно сделать упор? Навести порядок в лесах, сохранить и приумножить наш ресурс и получить экономический эффект от переработки древесины. Наталья Бреус подробнее.



Январский ураган наломал немало дров. И для работников лесного хозяйства это не фигура речи. В прямом смысле - непочатый край работы. Непогода срывала крыши домов и валила деревья как спички. После всех природных неурядиц в лесах был страшный бурелом.





Президент поручал разобраться с последствиями стихии в белорусских лесах

В лесхозах страны засучили рукава - стихия дала плюс почти миллион кубометров ценной древесины. Считай, месячная норма. Президент заострил внимание на послании - оперативно разобраться с последствиями. Ведь в лесах гибнет не древесина - валюта.





Не круглосуточно, но техника в лесах была по 12 часов ежедневно. Разгребать завалы и тяжело, и опасно. Но в целом справляются! Работа шла не без сучка, без задоринки. Комитет госконтроля фиксировал негатив. Не везде должным образом проведена инвентаризация буреломных участков. Есть факты необоснованной рубки в лесах.

Получить прибыль и не навредить экологии

Президент смотрит и на перспективу. Вырубаем лес для себя, высаживаем для детей. Александр Лукашенко критикует чиновников за медленные темпы лесовосстановительных работ. Видно, подзадоривая в преддверии Недели леса, которая обычно приходит у нас весной.

Саженцы из селекционного центра поступят в лесхозы в середине марта

Из селекционного центра саженцы заберут уже в середине марта. Соблюдение технологий позволит им почти 100 % прижиться. Но чтобы увидеть настоящий лес, придется запастись терпением.

В Беларуси хотят вернуть в оборот 1 млн га занятых древесно-кустарниковой растительностью земель

Восстанавливать лес будут и на тех почти 30 тысячах гектаров, пострадавших от разгула стихии. Но не только разобраться с последствиями ураганов - головная боль правительства. Было поручение - серьезно подойти к инвентаризации земель. В Беларуси хотят вернуть в оборот почти миллион гектаров. Часть мелиорировать, часть отдать по агарные нужды, что-то пойдет в лесной фонд. В общем "причешут".

Лукашенко: Надо каждый клочок пустующих земель занять лесами

Кстати, об экономике. Лесной фонд - это сегодня не только про природу и погоду. Это серьезный ресурс в наше непростое время. Не менее значимый, чем углеводороды. Думая об этом, и модернизировали отечественную деревообработку, идя от жизни: развивая то, чем сильны, и опираясь на свое сырье. Эффект почувствовался по притоку экспортной выручки. Сегодня деревообработку уже тоже пытаются подмять под санкционный каток. Неслучайно - по слабым конкурентам не бьют. Политика ограничений - это, безусловно, чувствительно, но не смертельно.

Назаров: В условиях санкций ЕС на поставку древесины Беларусь будет перестраивать товарные потоки