Александр Лукашенко направил поздравления президенту Алжира в связи с его переизбранием на второй срок

Президент Беларуси поздравил Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с успешным проведением избирательной кампании и переизбранием на второй президентский срок, об этом сообщила БЕЛТА , ссылаясь напресс-службубелорусского лидера.

"Уверен, что эта победа является признанием Ваших отличных заслуг и вклада в развитие Алжирской Народной Демократической Республики. Минск и Алжир активно участвуют в Движении неприсоединения, занимают близкие позиции по таким важным вопросам, как построение справедливого многополярного мира, недопустимость вмешательства в дела суверенных стран, противодействие политически мотивированному санкционному давлению. Общность целей способствует взаимопониманию между нашими народами, открытости двусторонних отношений, которые традиционно характеризуются как искренние и дружественные", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства подтвердил готовность посетить Алжир в ближайшее время с государственным визитом. "Надеюсь, что во время личной встречи мы сможем наметить совместные шаги, направленные на расширение белорусско-алжирского сотрудничества в различных отраслях", - подчеркнул Президент.