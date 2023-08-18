Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам II Международного антифашистского конгресса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

"Пришло время, когда всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны, вновь поднявших знамена фашизма и нацизма, - отметил глава государства. - На наших глазах Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, пытаясь сохранить мировую гегемонию и затормозить развитие стран, которых они считают своими конкурентами, разрушают систему глобальной безопасности, тиражируют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах, грубо вмешиваясь в дела независимых государств. Ими переписывается история Второй мировой войны, а на уровне европейских структур принимаются резолюции и постановления, которые оправдывают нацистских военных преступников и перекладывают на СССР вину за развязывание этой войны, ставшей самой кровавой бойней в жизни человечества".

Александр Лукашенко также подчеркнул: "Плоды этой политики мы видим сегодня в Украине, где установлен жесткий, человеконенавистнический профашистский режим, развязавший в стране гражданскую войну и готовый воевать за интересы США до последнего украинца. Наш народ, потерявший каждого третьего в годы Великой Отечественной войны, хорошо знает, что такое война, поэтому мы всегда выступаем за мир, равноправие и диалог народов. И сегодня все белорусы вместе с участниками Второго антифашистского конгресса решительно говорят: "Нет войне! Нет фашизму и неоколониализму!"

Глава государства выразил убежденность, что нас слышат и поддерживают все страны и народы, выступающие за новый справедливый, многополярный, безопасный мир.