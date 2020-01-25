Александр Лукашенко направил соболезнование Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями в результате сильного землетрясения в провинции Элязыг.Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли данное известие.



Александр Лукашенко также передал слова соболезнования и поддержки народу Турции, всем пострадавшим, родным и близким погибших. Он пожелал жителям затронутого стихией региона скорейшего возвращения к привычной жизни.

