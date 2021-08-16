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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с последствиями сильного землетрясения в Гаити

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с последствиями сильного землетрясения в Гаити
Известие про сильное землетрясение, которое привело к гибели большого количества людей, болью отозвалось в сердцах белорусов. Мы глубоко соболезнуем всем тем, кто в результате катастрофы потерял своих близких и родной приют. Желаем скорейшего выздоровления раненым, стойкости и силы духа всему гаитянскому народу, - говорится в соболезновании.


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