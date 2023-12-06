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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки Беларуси Людмилы Бржозовской

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки Беларуси Людмилы Бржозовской

Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки БеларусиЛюдмилы Бржозовской, пишет БЕЛТА.

"Людмила Генриховна - гениальная балерина, талантом которой восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире. Ее яркая творческая деятельность стала примером для молодых артистов и настоящей гордостью Большого театра Беларуси, верность которому она сохранила до последней минуты своей жизни. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - говорится в соболезновании.

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