Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки Беларуси Людмилы Бржозовской

"Людмила Генриховна - гениальная балерина, талантом которой восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире. Ее яркая творческая деятельность стала примером для молодых артистов и настоящей гордостью Большого театра Беларуси, верность которому она сохранила до последней минуты своей жизни. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - говорится в соболезновании.