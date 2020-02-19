Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Египет

Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск. В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером этой страны Абделем Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят, как реализуются договоренности, достигнутые во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года.



