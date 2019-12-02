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Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Сербию

Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск после обеда. В Белграде пройдут переговоры Президента Беларуси с коллегой Александром Вучичем. Главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия.

В центре внимания будут региональная и мировая повестка, а также перспективы увеличения товарооборота, инициативы по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Планируется, что завтра по итогам переговоров на высшем уровне будет подписан пакет двусторонних документов.



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А. Вучич: Визит А. Лукашенко сможет стать серьезным импульсом для развития наших отношений

Президент Сербии считает, что визит белорусского лидера придаст серьезный импульс межгосударственным отношениям. Об этом Александр Вучич заявил в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. В основе диалога стран лежат дружественные отношения между народами и лидерами. Сербия рассчитывает и на увеличение цифры общей торговли. Смотрите интервью президента Сербии сегодня в "Панораме".

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