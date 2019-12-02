Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Сербию

Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск после обеда. В Белграде пройдут переговоры Президента Беларуси с коллегой Александром Вучичем. Главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия.



В центре внимания будут региональная и мировая повестка, а также перспективы увеличения товарооборота, инициативы по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Планируется, что завтра по итогам переговоров на высшем уровне будет подписан пакет двусторонних документов.







