Александр Лукашенко напутствовал выпускников на традиционном республиканском балу

Участники - почти три сотни человек. Это лучшие дипломированные специалисты и, конечно, те, кто на протяжении многих лет помогал им обрести этот статус, - преподаватели. 5 лет они вместе шли каждый к своей цели. Кто-то усердно трудился, чтобы стать инженером, кто-то осуществил мечту - теперь будущий медик или ученый. Ежегодно таких достойных ребят напутствует Глава государства. Этот разговор с Президентом о правильном выборе, ответственности, решениях взрослой жизни, которые обязывают просчитывать все возможные последствия. А достижения амбициозных целей и карьерного взлета этих молодых людей Глава государства, безусловно, ждет на родной земле.