3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко напутствовал выпускников на традиционном республиканском балу
Искреннее желание молодежи быть полезными Родине - это уверенность в будущем страны. Накануне вечером Александр Лукашенко напутствовал выпускников на традиционном республиканском балу.
Участники - почти три сотни человек. Это лучшие дипломированные специалисты и, конечно, те, кто на протяжении многих лет помогал им обрести этот статус, - преподаватели. 5 лет они вместе шли каждый к своей цели. Кто-то усердно трудился, чтобы стать инженером, кто-то осуществил мечту - теперь будущий медик или ученый. Ежегодно таких достойных ребят напутствует Глава государства. Этот разговор с Президентом о правильном выборе, ответственности, решениях взрослой жизни, которые обязывают просчитывать все возможные последствия. А достижения амбициозных целей и карьерного взлета этих молодых людей Глава государства, безусловно, ждет на родной земле.
Также Александр Лукашенко вручил благодарности лучшим выпускникам. В числе награжденных и представители профессорско-преподавательского состава. Это те люди, благодаря усилиям которых отечественная школа развивается и выпускает по-настоящему высококлассных специалистов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все