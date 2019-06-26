Всегда работать на конкретный результат и думать о дне завтрашнем. Накануне вечером Александр Лукашенко напутствовал выпускников вузов на традиционном Республиканском балу. Среди приглашенных 226 уже молодых специалистов. Глава государства называет их золотым фондом молодежи. Это отличники учебы, победители международных олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов. Впервые в зале и самые успешные из иностранных выпускников - новая традиция. Бал проходит во время II Европейских игр, а потому Александр Лукашенко посоветовал выпускникам брать пример с наших лучших спортсменов, а также не забывать тех, кто все эти годы был рядом: родителей и наставников.

