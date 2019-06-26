ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Александр Лукашенко напутствовал выпускников вузов на традиционном Республиканском балу

Всегда работать на конкретный результат и думать о дне завтрашнем. Накануне вечером Александр Лукашенко напутствовал выпускников вузов на традиционном Республиканском балу. Среди приглашенных 226 уже молодых специалистов. Глава государства называет их золотым фондом молодежи. Это отличники учебы, победители международных олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов. Впервые в зале и самые успешные из иностранных выпускников - новая традиция. Бал проходит во время II Европейских игр, а потому Александр Лукашенко посоветовал выпускникам брать пример с наших лучших спортсменов, а также не забывать тех, кто все эти годы был рядом: родителей и наставников.


Изображение

Лучшим из лучших личные благодарности от Президента

Лучшим из лучших (а это 7 преподавателей и 16 выпускников из разных уголков страны) личные благодарности от Президента. Хотя Глава государства убежден: каждый из присутствующих в этом зале заслуживает награды. Выпускники пообещали: они приложат все усилия, чтобы оправдать надежды и воплотить счастливое будущее нашей страны. Именно такие задачи у этих молодых людей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все