Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова сенатором

Президент отметил, что уже есть кандидатура на пост председателя Федерации хоккея Беларуси.

Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Тем не менее, он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь.