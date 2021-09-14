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Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова сенатором
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова членом Совета Республики Национального собрания. О своем решении глава государства сообщил лично во время рабочей встречи во Дворце Независимости, на которой присутствовала и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Александр Лукашенко отметил, что Дмитрий Басков в верхней палате парламента будет заниматься социальными вопросами, а также спортивной тематикой. "Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт. И человек на ногах всегда - и поможет, и подскажет, и проедет".
"Твоя главная задача - помогать людям. Все! Ну и, конечно, "хвост" спортивный за тобой. Спортом придется заниматься - и подсказать, и посоветовать", - сказал Президент, обращаясь к Дмитрию Баскову.
Президент отметил, что уже есть кандидатура на пост председателя Федерации хоккея Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Тем не менее, он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь.
"Ну а для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Беларуси у тебя через край, дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше", - резюмировал белорусский лидер, обращаясь к Дмитрию Баскову.
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