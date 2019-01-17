Александр Лукашенко назвал плодотворными переговоры с лидером Зимбабве

Александр Лукашенко назвал плодотворными переговоры со своим коллегой. Во Дворце Независимости сегодня принимали Президента Эммерсона Мнангагву. Это первый в истории двусторонних отношений официальный визит на высшем уровне. Было много тем для предметного разговора, достигнуты определенные договоренности, отметил Глава белорусского государства. На новом этапе сотрудничества речь о совместных проектах в энергетике, сельском хозяйстве, логистике, разведке и добыче полезных ископаемых.



По итогам переговоров в узком и расширенном составах стороны подписали пакет международных документов. Беларусь и Зимбабве договорились о более тесном сотрудничестве между внешнеполитическими, сельскохозяйственными ведомствами и министерствами образования. Более активно стороны будут сотрудничать в области науки и инноваций.