3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко: Не стоит создавать искусственный ажиотаж и скупать маски с лекарствами
Сегодня Президент Беларуси принял с докладом Министра здравоохранения Владимира Караника.
Глава государства отметил, что медицина в нашей стране функционирует хорошо, хотя, конечно, работать есть над чем. Впрочем, отдельные моменты - не показатель для всей отрасли. Врачи делают сложные операции, справляются с нагрузкой. В достаточном количестве обеспечены белорусы и лекарствами.
Обратил внимание Александр Лукашенко и на вопрос цены при закупке импортного медицинского оборудования и лекарств. Президент отметил, что ранее бывали случаи, когда покупали по завышенной стоимости. Конкуренция и рынок - дело хорошее, но должен быть минимум и максимум без астрономических цифр, еще и неоправданных. Глава государства выразил готовность вмешаться, если есть проблемы в данной сфере. Коснулись во время диалога и темы коронавируса. Ситуация с COVID-19 в Беларуси под контролем, причин и поводов для паники нет. Главное - сознательность граждан. Некоторые заболевшие долго не обращались за медицинской помощью, тем самым подвергая себя и близких ненужному риску.
Во время разговора Президент отметил, что не стоит создавать искусственный ажиотаж и скупать маски с лекарствами. Главное - прислушиваться к рекомендациям врачей и соблюдать дистанцию в общественных местах. Ранее Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Беларусь за оперативное реагирование на ситуацию с коронавирусом.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все