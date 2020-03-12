Александр Лукашенко: Не стоит создавать искусственный ажиотаж и скупать маски с лекарствами

Сегодня Президент Беларуси принял с докладом Министра здравоохранения Владимира Караника.



Глава государства отметил, что медицина в нашей стране функционирует хорошо, хотя, конечно, работать есть над чем. Впрочем, отдельные моменты - не показатель для всей отрасли. Врачи делают сложные операции, справляются с нагрузкой. В достаточном количестве обеспечены белорусы и лекарствами.



Обратил внимание Александр Лукашенко и на вопрос цены при закупке импортного медицинского оборудования и лекарств. Президент отметил, что ранее бывали случаи, когда покупали по завышенной стоимости. Конкуренция и рынок - дело хорошее, но должен быть минимум и максимум без астрономических цифр, еще и неоправданных. Глава государства выразил готовность вмешаться, если есть проблемы в данной сфере. Коснулись во время диалога и темы коронавируса. Ситуация с COVID-19 в Беларуси под контролем, причин и поводов для паники нет. Главное - сознательность граждан. Некоторые заболевшие долго не обращались за медицинской помощью, тем самым подвергая себя и близких ненужному риску.







Во время разговора Президент отметил, что не стоит создавать искусственный ажиотаж и скупать маски с лекарствами. Главное - прислушиваться к рекомендациям врачей и соблюдать дистанцию в общественных местах. Ранее Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Беларусь за оперативное реагирование на ситуацию с коронавирусом.



