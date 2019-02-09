Александр Лукашенко пообщался с гостями праздника и журналистами

Глава государства сегодня не только принял участие в биатлонной эстафетной гонке, но также пообщался с гостями праздника и журналистами. Представителей СМИ интересовали нюансы подготовки к таким стартам, учитывая плотный график Президента. Подняли и вопрос импортозамещения в лыжном спорте. Еще осенью наша промышленность удостоилась доли критики за не самый качественный инвентарь. Есть ли перспективы в этом направлении у наших производителей? А ведь по-настоящему спортивный год, как было отмечено, для Беларуси только начинается.

Все подробности большого разговора у Илоны Красутской. Какая она - объединяющая сила спорта, мы видели сегодня. У всех отличное настроение. Действительно, одно дело - наблюдать за лыжной гонкой, и совсем другое - самому стать участником. На таких мероприятиях Глава государства никогда не обделяет журналистов вниманием. И это хорошая возможность поговорить с Президентом не только о впечатлениях. Все мы знаем о любви белорусского лидера к различным видам спорта.



Александр Лукашенко не раз сам называл себя "зимним человеком", поэтому сомнений не было: Президент гонку поддержит

Тем более, все помнят прошлый год и участие в "Снежном снайпере". Журналистов, не участвовавших в соревнованиях, выдавал протокольный дресс-код. Но кто-то все же надел олимпиадную экипировку, чтобы поддержать, хотя бы заочно. Что скрывать, отличной подготовкой блеснуть может не каждый. Поэтому остается только по-доброму завидовать и поздравлять участников и победителей.





У журналистов, освещающих мероприятие, было алиби: "Мы на работе". Но по итогу, глядя на все эмоции и мастерство участников, захотелось поменяться местами хоть ненадолго. Да и что говорить, сам Президент нашел время. Как - вопрос на засыпку. Достаточно просто взглянуть на график мероприятий за неделю: совещание по охране внешних рубежей, встреча с правительством, главой Нацбанка, телефонные переговоры с Владимиром Путиным, а еще много документов. Даже представить сложно, что при такой загрузке Александру Лукашенко удалось обкатать трассу до. Оказывается, тренировки были! И мы поинтересовались подробностями.







Можно было заметить, олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Надежда Скардино выбрали для гонки инвентарь немецкой фирмы "Фишер". Этот же бренд встречался и у других участников. Как оказалось, Глава государства изначально тоже планировал отдать ему предпочтение, но в итоге выбрал французскую фирму. Зная, какое внимание в стране уделяется импортозамещению, и как часто мы говорим "сделаем свое", хочется спросить, когда же будем обкатывать наши, белорусские, лыжи? Похоже, с датой определились и с теми, кому отечественный инвентарь предстоит протестировать первыми. Среди болельщиков можно было увидеть представителей молодежных, профсоюзных организаций, их выдает экипировка с одноименной символикой - флаги огромных размеров. Все это, конечно, поднимает командный дух. Но куда приятнее видеть семью, которая пришла своим большим составом не только поддержать, но и на личном примере тем, кто помладше, показать, как надо. Безусловно, всегда будет тот, кто найдет 1000 причин отказаться и покритиковать подобные мероприятия. Обычно такие люди любят сравнивать. И хорошо, если взять ту же Австрию, где малышей ставят на лыжи уже с 4 лет. Спрашивается, что мешает нам? А точнее: где желание? Страна зимняя, склонов и ледовых дворцов предостаточно. Все это долгосрочная инвестиция в здоровье белорусов.



По-настоящему спортивный год для Беларуси только начинается