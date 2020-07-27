Александр Лукашенко: Не жалейте заплатить людям за работу

От того, насколько летом без потерь сработают наши аграрии, зависит многое, и не только будем ли мы с хлебом. По сути, от того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего сельского хозяйства: будем ли с молоком и мясом сами и сможем ли продать соседям. Не зря говорят: летний день год кормит. Причем кормит как отдельное хозяйство, так и глобально всю страну. Уборочная кампания набирает обороты. Республиканский каравай с каждой минутой прибавляет в весе: аграрии положили в закрома уже полтора миллиона тонн зерна.





Президент посетил Несвижский район

В эти жаркие летние дни уборочная кампания всегда на особом контроле у Президента. Важно не потерять ни зернышка. Сегодня

. Александр Лукашенко начал рабочую поездку с предприятия "Новая жизнь". По меркам региона это крупное хозяйство площадью более 4 тысяч гектаров. Здесь специализируются на производстве молока, говядины, свинины и выращивании сельскохозяйственных культур. К слову, регулярно с этих полей собирают одни из лучших урожаев в области.

Летний день год кормит

Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране. Минимум, который должны взять в этом году, - 9,5 миллиона тонн зерна с учетом кукурузы. Александр Лукашенко напомнил: в этот горячий сезон главное внимание должно быть сосредоточено здесь. Выборы выборами, а кушать все хотят, акцентировал внимание Александр Лукашенко: хлеб будет нужен всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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"Этот вирус все-таки нас на место поставил. Естественно, экономика в мире практически не работала, только оживает сейчас. Атмосфера не загажена, может, в связи с этим установилась такая погода, которая должна быть. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час. Не надо думать, что вот сегодня дождь прошел, подождем, через день-два все подсохнет, будем убирать. Нет, надо выхватывать каждый погожий час и не ждать, доводить зерно до кондиции на зернотоке, подсушивать. Мы все-таки живем в зоне рискованного земледелия и вести активней надо уборку. Мы к уровню прошлого года по темпам отстаем, поэтому надо стараться, чтобы хотя бы выйти на тот уровень, который был в прошлом году. Техники море, организовать надо, не забывайте людям заплатить, потому что они в сельском хозяйстве ждут уборку, потому что уборка и посевная - это основные кампании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить за работу, уравниловки быть не должно".

А позже Президента ждали на Несвижском заводе детского питания. Это известный в районе переработчик молока. Предприятие высокотехнологичное. Все производство автоматизировано. На службе - роботы. Люди лишь контролируют основные процессы. Проект запускали в 2016 как производство, ориентированное на экспорт. И сегодня 96 % продукции забирает российский рынок.

- Вы когда-то говорили, что если ты бизнесмен, покажи себя в чистом поле. С приватизацией любой покажет.

- Это не всегда получается и с приватизацией.

- Я вам хочу сказать, что всегда есть коммерческие риски в любом проекте. Это вам нельзя ошибаться, а у нас, к сожалению, такая возможность есть.

- Вот они никак не могут понять, все меня подталкивали - надо риск, надо ошибки. Да, где-то надо, но я понимаю, что ошибка дорого стоит. Если у тебя есть труба, которая нефть качает. Ты спишь, а она качает, и деньги получаешь, тогда можно рискнуть. Ошибся - есть деньги, чтобы эту дыру залатать, а если у тебя нет денег - иди, рискуй. Потом без штанов пойдешь, в лаптях.