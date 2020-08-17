Александр Лукашенко: Нельзя допустить развала Беларуси

Впервые за четверть века нужно защитить свою страну. Об этом накануне говорил наш президентна столичной площади Независимости, где состоялся многотысячный митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране. Люди устали от раздрая в обществе, подогреваемого бесконечным потоком ведущей к развалу страны информации в телеграм-каналах. Люди хотят спокойно жить, работать, обеспечивать себя и свои семьи, быть уверенными в безопасности своих детей. В столицу приехали жители со всех регионов страны. И это только часть всех тех, кто разделяет ответственность за наше общее будущее. Президент подчеркнул:он не сторонник площадей. Но сегодня нужно снова отвести людей от пропасти. Мы вместе построили суверенное государство и обязаны сохранить независимость без раскола и противостояний.

