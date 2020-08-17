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Александр Лукашенко: Нельзя допустить развала Беларуси
Впервые за четверть века нужно защитить свою страну. Об этом накануне говорил наш президентна столичной площади Независимости, где состоялся многотысячный митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране. Люди устали от раздрая в обществе, подогреваемого бесконечным потоком ведущей к развалу страны информации в телеграм-каналах. Люди хотят спокойно жить, работать, обеспечивать себя и свои семьи, быть уверенными в безопасности своих детей. В столицу приехали жители со всех регионов страны. И это только часть всех тех, кто разделяет ответственность за наше общее будущее. Президент подчеркнул:он не сторонник площадей. Но сегодня нужно снова отвести людей от пропасти. Мы вместе построили суверенное государство и обязаны сохранить независимость без раскола и противостояний.
Президент уверен:сегодня нельзя допустить развала Беларуси
За годы независимости мы многого достигли, преодолев немало сложностей. Лишь вместе, в единстве можно сохранить все, чего белорусы добились своим трудом.Люди, которые собрались на митинге, не скрывали: невозможно поверить, что все то, что происходит в последние дни, стало возможным в нашей страны. Мы вместе сделали столько много за годы независимости, что не ценить и потерять это до боли обидно. Собравшиеся на площади Независимости в Минске белорусы приняли петицию. Люди хотят спокойно жить, трудиться и растить детей в мирной и безопасной стране. И для этого всем нам нужно быть вместе.
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