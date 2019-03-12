Александр Лукашенко: "Необходимо расширить сферу влияния отечественных СМИ"

Необходимо расширить сферу влияния отечественных СМИ, чтобы жители Беларуси получали достоверную, максимально полную и объективную информацию, дабы исключить фейковые новости. Такую задачу поставил Президент Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси.



Как отметил Глава государства, фейковые новости не единственный вызов для информационной безопасности страны. В центре внимания медиапространство в целом. Концепция надежности в этой сфере также прорабатывается многими организациями и госорганами, среди которых Администрация Президента и Парк высоких технологий.



Подробности большого совещания во Дворце Независимости в следующих выпусках.