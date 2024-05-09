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Александр Лукашенко о важности сохранения мира: Нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты
Для Беларуси важно сохранить мир, выстоять и не дать себя втянуть в конфликты. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит!", сообщает БЕЛТА.
"Беларуси нужен мир. Завтра, через год, всегда. Нам важно выстоять и не дать себя втянуть в конфликты, - подчеркнул Президент. - Время выбрало нас. Выбрало, чтобы мы сберегли независимость нашей земли и все созданное многими поколениями до нас. Все, чем мы вместе гордимся и восхищаемся".
Для этого, как отметил глава государства, белорусы развивают экономику, укрепляют оборону и воспитывают молодежь патриотами, хранят мир и благополучие на родной земле, как завещали предки. "Великая Победа, которую они завоевали, вселяет в нас веру, что белорусы в силах все преодолеть и выстоять, - сказал Александр Лукашенко. - Честь и слава воинам-победителям! Честь и слава нашим дорогим ветеранам! Вечная память павшим на поле брани, замученным в фашистских застенках и концлагерях".
Президент и все присутствующие на площади Победы почтили память павших героев минутой молчания.
Фото: БЕЛТА
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