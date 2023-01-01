Александр Лукашенко объявил 2023-й Годом мира и созидания

"Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси. Крепкого здоровья и детского смеха - каждой семье. Дружеской заботы и душевной теплоты - каждому, кто одинок. Семейного лада и благополучия - в каждый дом. Пусть наши желания сбудутся! Будьте счастливы, берегите себя и своих близких! С Новым годом, дорогие белорусы!" - пожелал глава государства.

В своем новогоднем обращении Александр Лукашенко высказался насчет того, останется ли Беларусь островком безопасности, и от чего это зависит. "В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе", - сказал Президент.