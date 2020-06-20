Александр Лукашенко открыл мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области

В год 75-летия Великой Победы и буквально за несколько дней до трагической даты в истории - начала Великой Отечественной войны - мы с особой болью вспоминаем события той страшной вехи. Чтобы будущие поколения не только помнили, но и вынесли уроки, наш долг рассказать, что мир и благополучие не достались нам просто!









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Трагедия в деревне Борки - часть исторической памяти народа Беларуси

Сегодня там открыли мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области. Почтить память мирных жителей приехал Глава государства. 78 лет назад в ходе одной из самых крупных карательных операций за один день нацисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей. Эти события легли в основу одной из сюжетных линий самого пронзительного фильма о судьбе мирного населения в годы Великой Отечественной "Иди и смотри". В память о жителях деревни Борки и сожженных деревнях области в советское время был установлен памятник-скульптура воину и девушке, потом возвели часовню и стену памяти сожженных деревень. В прошлом году было решено реконструировать памятные знаки и создать здесь мемориал, раскрывающий и показывающий в полной мере все зверства нацизма.

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Мемориал в Борках создала молодая команда скульпторов и архитекторов

Проект мемориала в деревне Борки разработала группа молодых скульпторов и архитекторов. Всего за полгода в камне, бетоне и металле команда отразила ужас той трагедии: улица с фрагментами обгоревших стен домов, оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед бесчеловечной жестокостью. На обгоревших бревнах - свидетельства людей, выживших в той чудовищной трагедии. Сегодня Глава государства поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса в Борках.





Глава государства сегодня посмотрел все объекты комплекса, а также тепло пообщался с людьми

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