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Александр Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком
Об этом белорусский лидер заявил накануне на встрече с руководителем этой финансовой структуры. Александр Лукашенко выразил благодарность Герману Грефу за активное инвестирование и кредитование экономики. Вкладывать в Беларусь финансовая корпорация начала 8 лет назад, когда выкупила акции БПС-Банка. За это время сумма прямых инвестиций составила 4 миллиарда долларов. Приход на рынок игрока такого уровня - это лучшее подтверждение привлекательности страны для зарубежного капитала. Герман Греф отметил, что на этот раз приехал с портфелем новых предложений - и не только в банковском секторе. Сбербанк готов поддержать в Беларуси образовательные проекты и строительство. В прошлом году банк выкупил долгострой в центре Минска. Глава российской финансовой структуры пообещал, что здание у Белгосцирка достроят в течение года. Там разместятся современные офисы, магазины и рестораны.
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