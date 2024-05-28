Александр Лукашенко отметил, что Беларуси и Эфиопии необходимо более активно реализовывать существующий потенциал сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде и всех жителей этой страны с Днем установления мира и демократии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Ваша страна с ее богатой культурой и древней историей заслуженно пользуется уважением международного сообщества, активно участвует в процессах панафриканской интеграции и расширяет свое участие в новых международных форматах", - отметил глава государства.

Президент выразил твердую уверенность, что Беларуси и Эфиопии необходимо более активно реализовывать существующий потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленной кооперации, обеспечении продовольственной безопасности, создании совместных предприятий, в том числе для производства высокотехнологичного оборудования, взаимодействия в областях медицины и фармацевтики, образования, культуры, туризма, включая расширение географии авиационного сообщения между двумя странами.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Эфиопии крепкого здоровья, успехов и благополучия, а гражданам Эфиопии - мира, солидарности и прогресса.

