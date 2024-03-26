3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Александр Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.
"Беларусь рассматривает укрепление дружественных отношений с вашей страной в качестве важного направления своей внешней политики в Южной Азии, - говорится в поздравлении. - Мы заинтересованы не только расширить номенклатуру экспорта на бангладешский рынок, но и внести посильный вклад в развитие промышленного, сельскохозяйственного и других секторов экономики вашего государства".
Президент выразил уверенность, что поставки в Бангладеш калийных удобрений, пассажирской и дорожно-строительной техники, электротранспорта и тракторов, углубление связей в сферах фармацевтики, науки и технологий, модернизации авиационной и другой техники будут способствовать прогрессу, улучшению уровня жизни, росту благосостояния народа этой страны.
Глава государства пригласил Президента Бангладеш в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время, чтобы обсудить дальнейшие шаги по активизации взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем формате и на международных площадках.
Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду Шахабуддину здоровья и успехов.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все