Александр Лукашенко отметил готовность Беларуси внести посильный вклад в развитие экономики Бангладеш

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.



"Беларусь рассматривает укрепление дружественных отношений с вашей страной в качестве важного направления своей внешней политики в Южной Азии, - говорится в поздравлении. - Мы заинтересованы не только расширить номенклатуру экспорта на бангладешский рынок, но и внести посильный вклад в развитие промышленного, сельскохозяйственного и других секторов экономики вашего государства".



Президент выразил уверенность, что поставки в Бангладеш калийных удобрений, пассажирской и дорожно-строительной техники, электротранспорта и тракторов, углубление связей в сферах фармацевтики, науки и технологий, модернизации авиационной и другой техники будут способствовать прогрессу, улучшению уровня жизни, росту благосостояния народа этой страны.



Глава государства пригласил Президента Бангладеш в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время, чтобы обсудить дальнейшие шаги по активизации взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем формате и на международных площадках.



Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду Шахабуддину здоровья и успехов.