3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Александр Лукашенко отметил решимость вывести двухсторонний диалог Минска и Индии на уровень стратегического партнерства
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди с заслуженной победой на парламентских выборах в этой стране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Вы достойно прошли предвыборную гонку, обеспечили преемственность власти и условия для дальнейшего экономического и социального развития Индии, укрепления ее авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении.
Президент выразил надежду, что белорусско-индийские отношения продолжат углубляться в дружественном и взаимовыгодном ключе. "Минск полон решимости вывести двусторонний диалог на уровень стратегического партнерства, - подчеркнул глава государства. - Хорошей основой для нашей работы по достижению этой цели будет дорожная карта по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индия на 2024 - 2026 годы. Рассчитываю, что документ будет подписан в ближайшее время".
Белорусский лидер подтвердил готовность страны к плодотворной совместной работе в международных организациях. Он также возобновил приглашение Премьер-министру Индии посетить Беларусь в удобное время.
Александр Лукашенко пожелал Нарендре Моди осуществления всех поставленных государственных задач, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Фото: РИА Новости
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов