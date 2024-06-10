Александр Лукашенко отметил решимость вывести двухсторонний диалог Минска и Индии на уровень стратегического партнерства

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди с заслуженной победой на парламентских выборах в этой стране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Вы достойно прошли предвыборную гонку, обеспечили преемственность власти и условия для дальнейшего экономического и социального развития Индии, укрепления ее авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении.

Президент выразил надежду, что белорусско-индийские отношения продолжат углубляться в дружественном и взаимовыгодном ключе. "Минск полон решимости вывести двусторонний диалог на уровень стратегического партнерства, - подчеркнул глава государства. - Хорошей основой для нашей работы по достижению этой цели будет дорожная карта по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индия на 2024 - 2026 годы. Рассчитываю, что документ будет подписан в ближайшее время".

Белорусский лидер подтвердил готовность страны к плодотворной совместной работе в международных организациях. Он также возобновил приглашение Премьер-министру Индии посетить Беларусь в удобное время.

Александр Лукашенко пожелал Нарендре Моди осуществления всех поставленных государственных задач, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

